Trump: - Jeg tror Russland gjorde det

NEW YORK (Nettavisen): Onsdagens pressekonferanse ble beskrevet som et «røykteppe» i amerikansk media, ettersom han velger å legge sitt første møte med et samlet pressekorps til samme dag som Senatet gjennomfører nominasjonshøringer.

Kritiserte pressen

Den skjer like etter at det kom ut en nyhet om at lederne i de amerikanske etterretningsbyårene i forrige uke brifet avgående president Barack Obama og påtroppende president Donald Trump om at de har ubekreftede meldinger om at Russland sitter på kompromitterende informasjon om Trump. Dette skal inneholde både en sexvideo og finansiell informasjon - men disse påstandene er ubekreftet og benektes av Russland.

I forkant av pressekonferansen gikk Sean Spicer, som vil jobbe som pressesekretær i Det hvite hus under Trump, til knallhardt angrep på pressen og spesielt CNN og Buzzfeed, for det Trump-leiren mener er falske nyheter.

- Den rapporten var ikke en etterretningsrapport, fastslo Spicer.

Også Mike Pence, påtroppende visepresident, angrep pressen før han introduserte Donald Trump på talerstolen. Deretter kom hovedpersonen selv på podiet.

Han påpekte faktisk at han er takknemlig overfor pressen, som han lenge har hatt et anstrengt forhold til. Deretter snakket han om at han vil jobbe for å redusere kostnadene til medisiner, øke konkurransen i den industrisektoren, og at han vil bli «den beste jobbprodusenten som Gud har skapt».

- Det mener jeg, sa Trump.

- Russland gjorde det

Det første spørsmålet handlet om den omstridte rapporten. Trump ble spurt om han fikk en tosiders oppsummering av rapporten, og om han aksepterer synspunktet om at Putin og Russland forsøkte å påvirke valget.

- Møtet er hemmeligstemplet, så jeg har ikke lov til å snakke om det. Jeg vil si igjen at det er skammelig at informasjon lekkes ut. Jeg har lest falske nyheter om dette. Det var en gruppe motstandere, syke mennesker, som fikk i stand dette. Det skulle aldri ha blitt sluppet. Det er en stor skam.

- Jeg tror Russland gjorde det. Jeg tror også at andre land og andre mennesker gjorde det. Vi har mye hacking. Vi har samlet noen av de beste computerhodene, og vi skal lage et forsvar. Den demokratiske komiteen var helt åpen for hacking. De gjorde en veldig dårlig jobb. Vi hadde ikke det. Der vil jeg skryte av Reince Priebus, som gikk til gode firmaer og bestilte et godt forsvar. Vi må gjøre det samme for landet vårt, sa Trump.

MØTTE PRESSEN: Donald Trump holdt onsdag sin første pressekonferanse siden valgseieren i november.

På spørsmål om han vil innføre tiltak mot Putin, svarte Trump benektende.

- Hvis Putin liker Donald Trump, anser jeg det som en fordel og ikke en ulempe. Vi kan utrette mye sammen med Russland. Jeg vet ikke om jeg kommer til å gå overens med Putin, men jeg håper det. Det er en sjanse for at jeg ikke gjør det. Og tror dere ærlig talt at Hillary Clinton ville gått bedre overens med Putin? Ærlig talt!

Nekter



Trump ble også spurt om han vil offentliggjøre skatteligningen sin, for å bevise at Russland ikke sitter på informasjon om ham som kan brukes mot Trump.

- Jeg har ingen forretningsforbindelser eller lån til Russland, sa Trump, før han la til at han i teorien kan lede både forretningene sine og være president i USA samtidig, men at han skal overlate dette til sine to sønner og ikke blande seg inn selv.

- Jeg er kanskje den eneste som kan gjøre begge deler, men jeg vil ikke gjøre det. Jeg liker ikke hvordan det vil se ut, sa Trump.

Han svarte altså ikke på spørsmålet om skatteligningen. Det ble derfor stilt på nytt, og da svarte han «Nei, jeg kommer ikke til å offentliggjøre skatteligningen min. De eneste som bryr seg om den, er dere i media».

Sønnene overtar

Trumps advokat Sheri Dillon tok deretter over talerstolen, og fortalte at Donald Trump og datteren Ivanka Trump ikke lenger vil være involvert i forretningsdriften av familieforetaket, som heretter skal styres av sønnene Eric og Donald Trump Junior.

Ifølge Dillon har den påtroppende presidenten allerede avsluttet mange investeringer.

Artikkelen oppdateres fortløpende.