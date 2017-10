Trump: - Republikanerne ga meg stående ovasjoner

President Donald Trump slår tilbake etter kritikken fra senator Jeff Flake.

NEW YORK (Nettavisen): Senator Jeff Flake ga seg selv og sine partifeller hos Republikanerne flengende kritikk da han tirsdag annonserte at han ikke tar gjenvalg.

I en tale som politiske kommentatorer omtalte som «historisk», sa Flake blant annet at republikanerne aldri ville ha akseptert Donald Trumps oppførsel dersom han hadde representert Demokratene.

- Jeg har barn og barnebarn å svare til, og herr president, jeg vil ikke lenger være en medskyldig eller taus. Derfor annonserer jeg at min tid som senator vil avsluttes når min termin er over, sa Flake blant mye annet.

President Trump svarte onsdag på kritikken. Først via Twitter, der han skrev at Flake og senator Bob Corker, som også har angrepet Trump den siste tiden, trekker seg som senatorer fordi de ikke ville ha klart å vinne gjenvalg.

Trump var tirsdag på Capitol Hill i forbindelse med et møte om skattereformen de arbeider med.

- Møtet med republikanske senatorer i går var, med unntak for Flake og Corker, en kjærlighetsfest med stående ovasjoner og flotte ideer for USA! Jeff Flake, som bare 18 prosent i Arizona er tilfredse med, sa at mange av mine kolleger har tatt avstand fra meg. Virkelig, de ga meg nettopp stående ovasjoner, hevdet Trump.

The meeting with Republican Senators yesterday, outside of Flake and Corker, was a love fest with standing ovations and great ideas for USA!