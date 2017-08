Trump: - Sjelden har noen har oppnådd hva vi har oppnådd på 200 dager

USAs president mener hans administrasjon har oppnådd mer i Det hvite hus enn de fleste andre på 200 dager.

- Ikke tro på Fake News, skriver en ferierende president på Twitter tirsdag kveld norsk tid.

- Etter 200 dager er det sjelden noen administrasjon har oppnådd mer enn det vi har gjort - ikke en gang i nærheten, hevder Donald Trump.

Skryter av jobb-tall

Trump trekker fram tall fra Bureau of Labor Statistics gjengitt i Fox News mandag, tall som skal vise at det er skapt 1.074.000 nye jobber siden Trump inntok Det hvite hus som USAs 45. president. Bureau of Labor Statistics har i rapporter de siste dagene vist at den positive trenden fra 2016 har fortsatt i 2017.

After 200 days, rarely has any Administration achieved what we have achieved..not even close! Don't believe the Fake News Suppression Polls! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2017

Trump har åpenbart et behov for å korrigere inntrykket som CNN tegner i et oppslag tirsdag. Der skriver nyhetskanalen at oppslutningen om USAs president er fallende og tilliten svekket.

38 prosent stoler på Trump

Støtten han får i en meningsmåling er den dårligste så langt for Trump i CNN-målingen. 75 prosent av amerikanerne sier de ikke stoler på det meste av det de hører fra Det hvite hus. I målingen sa 38 prosent av de spurte at de synes Trump gjør en god jobb som president, mens 56 prosent gir ham tommelen ned. Her er det bare en annen president i nyere tid som gjør Trump rangen stridig når det gjelder lav oppslutning. Bill Clinton hadde 44 prosent av velgerne i ryggen så langt inn i sitt embete i 1993, ifølge CNN-tallene.

CNN-tallene viser at republikanere som gir Trump sterk støtte har falt fra 73 prosent i februar til 59 prosent nå.

Ferietid har vært Twitter-tid for Donald Trump. På grunn av pågående renoveringsarbeid i Det hvite hus, inntok Trump sist fredag sitt golfsted i New Jersey og planla å bli der i 17 dager.

Langer ut mot mediene

«Jobber hardt fra New Jersey mens Det hvite hus gjennomgår renovering», meldte Trump på Twitter mandag morgen i en lang rekke poster der han også skrøt av sin oppslutning og langet ut mot mediedekningen.

- Grunnfjellet er langt større og sterkere enn noen gang (til tross fake news-målinger), tvitret presidenten mandag.

