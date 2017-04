Trump: – Angrepet i Syria kan ikke tolereres

ANNONSE

USA anklager syriske regjeringsstyrker for å ha brukt kjemiske stridsmidler under angrepet, som Trump kaller "en krenkelse av menneskeheten".

Trump sa dette under en felles pressekonferanse med Jordans kong Abdullah i Det hvite hus onsdag, kort tid etter at USAs FN-ambassadør Niki Haley i Sikkerhetsrådet truet med amerikansk alenegang overfor Syria.

– USA står sammen med våre allierte verden rundt og fordømmer dette forferdelige angrepet og alle andre forferdelige angrep for den del, sa Trump.

Samtidig nektet han å si hva USA kommer til å gjøre.

Advarte

– Jeg sier ikke at jeg gjør noe i den ene eller den andre retningen, men jeg kommer i hvert fall ikke til å si det til dere, sa Trump.

Amerikanske medier, som The New York Times , minner om at Trump tidligere gjentatte ganger de siste årene har advart mot å intervenere militært i Syria, og at han har hevdet at krigen i landet "ikke er vårt problem".

Trump kom også med flere direkte oppfordringer til forgjengeren Barack Obama om å holde seg langt unna Syria-krigen.

Mye å tape

– Angrip ikke Syria. Det er ingenting å tjene på det, bare fryktelig mye å tape, het det i en av oppfordringene.

I et intervju i mai i fjor understreket Trump at USA sto overfor langt større problemer enn Assad, og han gikk også hardt ut mot rivalen Hillary Clinton i valgkampen og anklaget henne for å ville styrte Assad-regimet.

Også etter at han hadde vunnet presidentvalget, tok Trump avstand fra dem som mener at USA må intervenere militært i krigen mot Assad-regimet.

– Jeg har et helt annet syn på Syria enn alle andre, sa han i et intervju med The New York Times.

