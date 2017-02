Trump: – Flynn er en vidunderlig mann

ANNONSE

USAs president fikk spørsmål om Flynn under en pressekonferanse i Det hvite hus onsdag.

– Han er en vidunderlig mann. Jeg synes han har blitt behandlet veldig, veldig urettferdig av mediene, de som jeg kaller falske medier i mange tilfeller, sa Trump om sikkerhetsrådgiveren som måtte gå av denne uka i kjølvannet av sin kontakt med Russlands ambassadør.

Trump sier han synes det er veldig trist og legger igjen skylden på mediene for hvordan saken har utviklet seg.

– Det er veldig urettferdig at han er blitt behandlet sånn på bakgrunn av lekkede dokumenter, sier Trump.

Tillitsbrudd



Flere toneangivende medier har siden januar gjengitt lekkasjer om telefonsamtalene som fant sted mellom Flynn og den russiske ambassadøren før Trump tiltrådte.De to skal ha diskutert sanksjoner som daværende president Barack Obama innførte mot Russland.

Det hvite hus har benektet at Flynn gjorde noe galt, men sier han måtte gå av fordi han hadde villedet blant andre visepresident Mike Pence om kontakten.

Forholdet til Israel



Trump sa på pressekonferansen med Netanyahu han vil være fornøyd så lenge Israel og palestinerne finner en løsning på konflikten som begge parter kan være med på.

På pressekonferansen onsdag sa Trump at han har sett på både en- og tostatsløsningen, og at han liker det begge sider foretrekker.

– Jeg kan leve med begge løsningene. Jeg trodde en stund at tostatsløsningen kunne være den enkleste av de to, sa Trump, og la til at dersom partene finner en annen løsning begge kan være med på, så vil han støtte dem.

Den amerikanske presidenten svarte også på spørsmål om valgløftet om at han vil flytte den amerikanske ambassaden til Israel fra Tel Aviv til Jerusalem. Han ser nå ut til å moderere løftet.

– Jeg ville likt å se det skje. Vi ser nøye på det, sa Trump.

Den amerikanske presidenten trakk også fram Iran som en av truslene Israel står overfor, og han gjentok nok en gang at atomavtalen med Iran er en dårlig avtale.

Benjamin Netanyahu og Donald Trump holdt pressekonferanse før de holdt samtaler i Det hvite hus.