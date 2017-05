Trump: – Ville sparket Comey uansett

ANNONSE

Ifølge Washington Post truet Rosenstein om å trekke seg fordi hans notat ble brukt som grunnlag for å si opp den forhenværende FBI-direktør James Comey.

Bakgrunn: Trump sparker FBI-direktør James Comey

«Skrytepave»

I et intervju med NBC sier president Trump at avgjørelsen ville blitt tatt uavhengig av Rosensteins råd. I intervjuet stempler han Comey som en «skrytepave».

– Det har vært kaos i FBI. Det vet alle, sier Trump.

Mange reagerte på at Comey måtte forlate jobbe midt under etterforskningen av hvorvidt president Donald Trumps valgkamp hadde forbindelser til Russlands innblanding i fjorårets valg.

Les også: Ønsker spesialetterforsker etter Comey-sparkingen

Fikk nyheten via TV-skjermene



Den nå avsatte FBI-direktøren James Comey snakket til FBI-ansatte i Los Angeles da nyheten om hans oppsigelse kom opp på TV-skjermene.

En sikkerhetsansatt som var til stede forteller at nyheten kom opp på TV-ene i bakgrunnen i lokalet. Comey reagerte med å humre, før han fortsatte talen til de ansatte. New York Times skriver at han sa det var en «ganske morsom» spøk da nyheten kom opp.

Les også: Trump-paralleller til Watergate

Han gikk inn på et kontor da han var ferdig med å snakke, og han kom ikke tilbake til rommet. På samme tid ble Trumps oppsigelsesbrev levert til FBIs hovedkontorer i Washington.

Comey reiste senere fra Los Angeles tilbake til Washington.

(©NTB)