Trump advarer Comey mot å lekke til mediene

- James Comey bør håpe det ikke finnes opptak av våre samtaler før han begynner å lekke til pressen! skrev Trump på Twitter fredag.

Nøyaktig hva presidenten mener, er uklart.

Nyhetsbyrået AFP skriver at Trump antyder at samtalene mellom ham og Comey faktisk kan ha blitt tatt opp.

The New York Times har snakket med kilder nær Comey som forteller at Trump ba den daværende FBI-direktøren om hans lojalitet under en privat middag 27. januar, og at Comey ikke ville love dette.

I et TV-intervju torsdag fortalte Trump at han flere ganger spurte Comey om han selv ble etterforsket som ledd i FBIs Russland-gransking. Comey svarte angivelig at presidenten selv ikke var under etterforskning.

FBI jobber med å undersøke forbindelsene mellom Trumps medarbeidere og myndighetene i Russland under valgkampen i USA i fjor.

Truer med å droppe pressemøter



Donald Trump sier det ikke er mulig for hans talspersoner å gi fullstendig korrekt informasjon. Presidenten åpner for å droppe alle pressemøter i Det hvite hus.

- Som en veldig aktiv president, med mange ting som skjer, er det ikke mulig for mine talspersoner å stå på podiet med perfekt nøyaktighet, skrev Trump på Twitter fredag.

- Kanskje det beste er å droppe alle fremtidige pressebrifinger og sende ut skriftlige svar på grunn av nøyaktigheten? skrev han videre.

Motstridende forklaringer

Twitter-meldingene kommer samtidig som Det hvite hus er under press etter motstridende forklaringer på hvorfor Trump sparket FBI-direktør James Comey.

Rett etter at Comey ble oppsagt, sa Trumps talspersoner at bakgrunnen var en kritisk vurdering av FBI-sjefen fra en viseminister i justisdepartementet. De avviste at FBIs Russland-gransking hadde noe med saken å gjøre.

I et intervju torsdag sa Trump at han ville ha sparket Comey uansett, uavhengig av viseministerens vurdering. Han bekreftet også at han hadde Russland-saken i tankene da han besluttet å si opp FBI-sjefen.

FBI jobber med å undersøke forbindelsene mellom Trumps medarbeidere og myndighetene i Russland under valgkampen i USA i fjor.