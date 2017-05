Trump besøker Saudi-Arabia på sin første utenlandstur som president

ANNONSE

Donald Trump skal besøke Saudi-Arabia, Israel og Vatikanet på sin første utenlandsreise som president i mai.

Ifølge Det hvite hus drar Trump innom Saudi-Arabia, Israel, og Vatikanet i slutten av måneden. Rundreisen skjer i forbindelse med Trumps deltakelse på NATO-toppmøtet i Belgia og G7-møtet i Italia.

I Italia skal Trump også i audiens hos pave Frans i Vatikanet 24. mai. Det katolske overhodet har tidligere kritisert Trumps motstand mot innvandrere og flyktninger.

Terrorfokus



Trump sier han vil begynne reisen med en «historisk samling i Saudi-Arabia med ledere fra hele den muslimske verden». Den amerikanske presidenten ønsker å samarbeide med sine muslimske allierte for å bekjempe ekstremisme, terrorisme og vold. Trump sier også at han vil bidra til å skape en bedre framtid for unge muslimer.

På NATO-toppmøtet i Belgia 25. mai vil Trump blant annet møte generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg ved NATOS hovedkontor i Brussel.

Trump reiser deretter til Italia for å delta på G7-møtet på Sicilia. Det kommende G7-møtet er det 43. i rekken, men vil bli det første G7-møtet for president Trump, Storbritannias statsminister Theresa May, den italienske statsministeren Paolo Gentiloni og Frankrikes neste president, enten Emmanuel Macron eller Marine Le Pen. Møtet er fra 26.–27. mai.

I forkant av Trumps reise til Vatikanet tok han torsdag formiddag imot besøk fra katolske kardinaler, pavens nærmeste medarbeidere. Onsdag møtte Trump Palestinas president, Mahmoud Abbas, i Det hvite hus. Trump var da svært optimistisk med tanke på å få til en løsning på konflikten mellom Israel og Palestina. Presidenten sier han håper å få til en tur innom Vestbredden når han reiser til Israel i mai.

Obama støtter Macron



USAs tidligere president Barack Obama gir sin støtte til den franske presidentkandidaten Emmanuel Macron.

Obama skriver på Twitter at han gir sin støtte til Macron «på grunn av viktigheten av dette valget».

- Jeg planlegger ikke å blande meg inn i mange valg ettersom jeg ikke trenger å stille til valg selv, men det franske valget er svært viktig for Frankrikes framtid og for verdiene som betyr mest for oss, skriver Obama.

- Jeg har beundret Emmanuel Macrons valgkamp. Han har kjempet for liberale verdier. Han har presentert en visjon der Frankrike spiller en viktig rolle i Europa og i verden. Og han har forpliktet seg til å bedre det franske folkets framtid. Han henvender seg til folks håp, ikke deres frykt, skriver Obama. (©NTB)