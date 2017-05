Trump ble advart av Obama mot å ansette Flynn

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): NBC News melder at tre tidligere ansatte i Det hvite hus under president Barack Obamas tid der, forteller til TV-kanalen at Obama advarte Donald Trump mot Michael Flynn.

Advarselen kom mindre enn to døgn etter at Trump vant presidentvalget i november, opplyser NBC News.

Trosset advarselen

Flynn ble likevel ansatt som nasjonal sikkerhetsrådgiver for president Trump. Han var kun i den stillingen i noen uker før han ble sparket etter at The Washington Post avslørte at han løy til visepresident Mike Pence om samtaler Flynn hadde med Russlands ambassadør i USA.

Avsløringen om at Obama advarte Trump kommer samme dag som det er ventet at tidligere justisminister Sally Yates under sitt vitnemål i Senatet vil fortelle at Flynn villedet Trumps administrasjon.

Trump tvitret om Flynn mandag, men valgte igjen å forsvare ham, noe Trump gjorde selv samme dag som han ga den tidligere generalen sparken.

General Flynn was given the highest security clearance by the Obama Administration - but the Fake News seldom likes talking about that. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 8, 2017

«General Flynn ble gitt den høyeste sikkerhetsgraden av Obama-administrasjonen, men falske medier liker sjelden å snakke om dette», skrev Trump.

Trump sparket ikke Flynn før The Washington Post avslørte at Flynn løy til visepresident Mike Pence om samtalene med Russlands ambassadør.

- Det er veldig urettferdig at han er blitt behandlet sånn på bakgrunn av lekkede dokumenter, sa Trump etter at han selv ga Flynn sparken.

Uttalelsen kan tyde på at Flynn hadde beholdt jobben dersom The Washington Post ikke hadde avslørt ham.

DONALD TRUMP forsvarer fremdeles Michael Flynn.

Under etterforskning



Obama-administrasjonen sparket Flynn fra hans rolle som sjef for forsvarsetterretningsbyrået DIA i 2014. Dette skjedde ifølge NBC News hovedsakelig på grunn av Flynns problemer med temperamentet og dårlige ledelse.

Generalinspektøren i det amerikanske forsvarsdepartementet startet i april en etterforskning av general Michael Flynn.

Flynn skal ha skjult betalinger fra Russland, noe som i seg selv trolig er et lovbrudd, og forsvarsdepartementets gransking indikerer at dette blir ansett som svært alvorlig.

Etter at Flynn fikk sparken av Trump, førte han seg selv opp i registeret over utenlandske agenter og oppga at han har mottatt en halv million dollar for å drive lobbyvirksomhet for Tyrkia.

Dokumenter som kontrollkomiteen i Representantenes hus har fått fra forsvarsdepartementet, viser at Flynn ble advart mot å ta imot betalinger fra fremmede myndigheter da han pensjonerte seg i 2014.

Michael Flynn er en sentral figur i flere separate granskinger av Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget. FBI etterforsker dette, mens både Huset og Senatet for tiden holder høringer. Flynn har tilbudt seg å vitne, mot at han får immunitet, noe ingen så langt har takket ja til.