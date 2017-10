Trump ble hyllet av en pensjonert Navy SEAL – det er bare ett problem

Fox News lot feilaktig reportasje ligge ute i over en uke.

NEW YORK (Nettavisen): 8. oktober kjørte Fox News en reportasje om en pensjonert og dekorert militærveteran med bakgrunn fra spesialstyrken Navy SEAL og Vietnamkrigen.

«John Garofalo er vant til å jobbe under press. Veteranen fra Vietnamkrigen tjenestegjorde i sju år som medlem av landets første Navy SEAL-team og ble tildelt 22 utmerkelser, inkludert to «Purple Hearts», fortalte Fox News’ reporter Bryan Llenas.

- Ingen helt



Garofalo fortalte at han ikke likte å bli omtalt som «en helt», og repliserte med følelse i røsten at «helter er de som ikke kom hjem».

Innslaget handlet om hans beundring for president Donald Trump og at Garofalo har laget et gigantisk presidentsegl av glass som han håper å få lov til å gi til Trump.

Fox News dro inn 1,5 millioner visninger på denne reportasjen bare via kanalens Facebook-side, i tillegg til at det også ble vist på riksdekkende TV.

- Gud velsigne John Garofalo. Vi håper definitivt at presidenten kanskje hører dette, sa et nyhetsanker hos Fox News.

Men John Garofalo var aldri med i Vietnamkrigen eller et medlem av Navy SEAL. Han tjenestegjorde i marinen fra 6. september 1963 til 6. september 1967.

Lot reportasjen ligge



Sannheten ble avslørt av Don Shipley, et pensjonert SEAL-medlem som avslører folk som dikter opp heltemodige bakgrunner.

PRESIDENT Donald Trump.

Shipley hevder at han kontaktet Fox News 9. oktober og informerte kanalen om at han kunne dokumentere at Garofalo løy.

Da Fox News ikke stanset, fjernet eller korrigerte reportasjen, kontaktet Shipley i stedet Navy Times.

19. oktober lå reportasjen fremdeles ute på kanlens Facebook-side, ifølge The Washington Post.

Navy Times opplyser at til og med familiemedlemmer av Garofalo kontaktet Fox News og opplyste kanalen om at dette var løgn.

- Det gjør meg gal at ikke Fox News har trukket tilbake reportasjen, sier Shipley til Navy Times.

Torsdag ble den omsider fjernet. Fox har også publisert en korrigering.

Konfrontert med sannheten av Navy Times, erkjenner Garofalo at hans heltehistorie er løgn.

- Den ble større og større. Jeg skammer meg over det jeg har gjort og jeg mente ikke å gjøre skam på Navy SEAL-veteraner, sier Garofalo.

