Trump boltrer seg på Twitter – igjen

Den amerikanske presidenten skaper furore etter å ha harselert med Hillary Clinton.

Donald Trump skyter igjen fra hoften på Twitter, der han omtaler Kim Jong-un som Rocket Man og deler en video der han slår ut Hillary Clinton med en golfball.

Den manipulerte videoen synes å være laget av et nyhetsinnslag fra 2011 som viser Clinton idet hun faller idet hun er på vei opp trappene til et fly. Hun var da utenriksminister.

I den første scenen slår Trump en golfball, i den neste treffer tilsynelatende ballen Clinton i ryggen, hvorpå hun faller.

I Twitter-meldingen som følger videoen, skriver Trump: «Donald Trumps fantastiske golfslag #CrookedHillary.»

Trump kommenterer også en telefonsamtale han hadde med Sør-Koreas president lørdag kveld.

«Jeg snakket med Sør-Koreas president Moon i går kveld. Spurte ham hvordan Rakettmannen har det. Lange bensinkøer i Nord- Korea. Det var synd!» skriver Trump til sine 38 millioner følgere.

Trumps versjon av samtalen er noe annerledes enn den offisielle uttalelsen til Det hvite hus, der det står at de to har lovet felles tiltak for å øke presset mot den nordkoreanske lederen.

Trump har oppholdt seg på sin egen golfklubb i Bedminster i New Jersey i helgen, der han forbereder en tale til FNs hovedforsamling. Twitter-meldingene er skrevet tidlig søndag morgen.

Hans siste Twitter-sprell utløste mengder at kommentarer på nettet, noe han selv også gjør et poeng av ved å dele en artikkel fra Bloomberg: «Hvilken verdi utgjør Trump for Twitter. En analytiker anslår 2 milliarder dollar».

