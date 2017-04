Trump distanserer seg fra sin sjefstrateg Steve Bannon

ANNONSE

I et intervju med New York Post ble Trump spurt om den angivelige interne striden mellom noen av sine nærmeste medarbeidere, der Bannon antas å være en sentral aktør. Trumps svar tyder på at Bannon har fått en mer perifer rolle i Det hvite hus.

– Jeg liker Steve, men du må huske at han ikke var med i valgkampen før helt mot slutten, sa Trump.

Svigersønn vs venn



Ifølge avisen har Bannon de siste ukene vært mer og mer isolert i Det hvite hus, etter uker i bitter strid med Jared Kushner, Trumps svigersønn.

Trump skal også ha blitt utålmodig med interne stridigheter i Bannon-administrasjonen, og hvordan dette har blitt fremstilt i media. Til NYP går han så langt i å kommentere det:

- Steve er en bra mann, men jeg har bedt dem om å få orden i det, ellers gjør jeg det.

Mange tolker det som et tegn på at Trump ikke lenger har ryggen på Bannon, og at det er et tidsspørsmål før han er ute av Det hvite hus.

Jared Kushner (t.v.) med Ivanka Trump i Det hvite hus. Bak følger Steve Bannon.

- Skurken Hillary



Trump sier også at han hadde kommet langt da Bannon ble med i teamet hans, ved at han hadde beseiret "alle senatorene og guvernørene".

– Jeg er min egen strateg, og det var ikke slik at jeg skulle endre strategi fordi jeg sto overfor skurken Hillary, sier Trump videre, et uttrykk han flere ganger tidligere har brukt om sin hovedmotstander under presidentvalget, Hillary Clinton.

New York Post mener derimot de to går langt tilbake i tid også som venner,

Fra august 2016 og fram til valget i november var Bannon Trumps valgkampsjef. Han var tidligere sjef for den høyreorienterte nyhetssiden Breitbart News, tjenestegjort i marinen, tatt en master på Harvard og jobbet for den store investeringsbanken Goldman Sachs. Han har også produsert 18 filmer og vært rådgiver for Sarah Palin.

Bannon fikk først plass i USAs nasjonale sikkerhetsråd, men mistet denne for få dager siden. Ingen har tidligere hatt tittelen sjefstrateg i Det hvite hus.

Trump-Dynasti



Trumps svigersønn er eiendomsinvestor i likhet med presidenten selv. Han er gift med Trumps datter Ivanka, har fått i oppgave å modernisere amerikansk forvaltning.

Han har også fått i oppgave å megle i den israelsk-palestinske konflikten. Også Ivanka har kontor i Det hvite hus. Hun har både gjennom valgkamp og i presidentskap jobbet som Trumps rådgiver, men har ingen offisiell stilling.

Kushner kommer fra en jødisk familie, mens Bannon tilhører et miljø som er blitt anklaget for å være antisemittisk, noe Bannon og hans meningsfeller avviser at de er.

- Liker nepotisme



I et intervju med Larry King på CNN i 2006 sa Trump at han har sansen for nepotisme, favorisering av slektninger og venner.

- Jeg liker nepotisme. Hvis du ikke kan passe på barna dine – og det vet du bedre enn meg …

- Jeg liker nepotisme.

Justisdepartementet konkluderte 20. januar med at Trump har stor frihet når det gjelder å ansette sin personlige stab og at ansettelsen av Kushner ikke er lovstridig.

Loven går under kallenavnet «Bobby Kennedy»-loven fordi det antas at den ble innført president Lyndon B. Johnson i 1967 som en reaksjon på at John F. Kennedy sju år tidligere utnevnte sin bror Bobby Kennedy til justisminister til tross for at han i en alder av 35 år neppe var den mest kvalifiserte kandidaten.