Trump endret forklaring – igjen

NEW YORK (Nettavisen): Det hvite hus har servert flere forklaringer på foranledningen til at James Comey ble sparket fra jobben som FBI-direktør og dermed også fra rollen som leder av etterforskningen av Trump-leirens potensielle samarbeid med Russland for å påvirke presidentvalget.

Trump eller Rosenstein?

Opprinnelig ble det sagt at Comey ble sparket fordi Justisdepartementet hadde gransket Comey og konkludert med at han burde avskjediges på grunn av arbeidet han gjorde med etterforskningen av Hillary Clinton. Denne anbefalingen kom i form av et notat fra visejustisminister Rod Rosenstein.

Så ga Trump selv en helt annen forklaring i et intervju med NBCs Lester Holt, da han fortalte at han allerede hadde bestemt seg for å sparke Comey.

Denne forklaringen støttes også av Rosenstein, som torsdag fortalte senatorer at han visste at Comey ville få sparken før han skrev dokumentet. Dette fortalte både senator Richard Durbin og senator Claire McCaskill til pressen, ifølge The Daily Beast.

To-tre timer etterpå gikk Trump imidlertid tilbake til sin tidligere forklaring, da han under en felles pressekonferanse med president Juan Manuel Santos fra Colombia ble spurt om Comey-sparkingen igjen.

- Comey var upopulær blant mange. Jeg fikk også en sterk anbefaling av visejustisminister Rod Rosenstein. Jeg trodde faktisk at beslutningen skulle få støtte fra begge partier, svarte Trump.

The @MSNBC chyron team on point once again pic.twitter.com/NQ3uHagl8V — Bradd Jaffy (@BraddJaffy) May 18, 2017

Trump ble også spurt om det er korrekt at han ba FBI-direktør James Comey om å avslutte etterforskningen av hans tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, da Comey møtte Trump i Det hvite hus i februar.

- Ba du noen gang Comey om å avslutte etterforskningen av Flynn?

- Nei. Neste spørsmål.

- Splitter nasjonen

I forkant av møtet med Santos og deres felles pressetreff, var Trump i et møte med de viktigste politiske programlederne fra de største TV-kanalene i landet. Der ga presidenten en offisiell kommentar til utnevnelsen av Robert Mueller som spesialgransker og ny leder for Russland-etterforskningen.

Den kommende konklusjonen til en mann som Mueller, som har et eksepsjonelt godt omdømme hos både republikanere og demokrater, vil trolig bli respektert uansett hva den eventuelt blir.

For Trump, som hele tiden har hevdet at mistankene om samarbeid mellom Russland og Trump-leiren er rent tøv, er dette en solid mulighet til å bli renvasket for all mistanke. Likevel er han meget misfornøyd med utnevnelsen av Mueller som spesialgransker.

- Dette er grusomt skadelig for nasjonen vår, fordi dette viser at vi er et splittet land. Og vi har svært viktige ting vi bør gjøre nå, enten det gjelder handelsavtaler, militæret, stanse atomvåpen – alle disse tingene vi diskuterte i dag. Jeg mener at dette viser at vi er en splittet nasjon, sa Trump ifølge CNN til programlederne.

- En heksejakt

Under pressekonferansen ble han spurt om dette igjen.

- Hele greia er en heksejakt. Det har ikke vært noen sammensvergelse mellom meg selv og valgkampstaben min – men jeg kan alltid snakke for meg selv – og Russland. Null. Dette har splittet nasjonen vår. Vi ønsker å samle landet, svarte president Trump.

President Trump on whether he asked fmr. FBI Director Comey to back off Flynn investigation: “No, next question” https://t.co/Yle5qd29Cr — NBC News (@NBCNews) 18. mai 2017

Torsdag ble det også klart at tidligere CIA-sjef John Brennan, som gikk av i januar, skal vitne under høringen i Representantenes hus førstkommende tirsdag. Brennan har tidligere uttalt seg kritisk om Trump.