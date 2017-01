Trump er ventet å beordre bygging av Mexico-mur

ANNONSE

Trump skal onsdag tale til ansatte i sikkerhetsdepartementet Homeland Security (DHS), og ifølge flere medier kommer han i den forbindelse også til å signere flere ordre som skal begrense innvandring til USA, samt beordre bygging av muren langs USAs sørlige grense.

Meldingene kommer samtidig som Trump tirsdag kveld skrev «Stor dag planlagt for NASJONAL SIKKERHET i morgen. Blant mange andre ting, vi skal bygge muren!», på sin private Twitter-konto.

Innvandringstiltak

New York Times skriver at han videre vil komme med flere tiltak mot innvandring, inkludert kutt i antall flyktninger som kan bosette seg i USA, og blokkere syrere og andre fra «terrorutsatte» land fra å komme til landet, i alle fall midlertidig. Dette vil i tillegg til Syria gjelde Irak, Iran, Libya, Somalia. Sudan og Jemen, land som allerede møter store hindre i forsøk på å få visum til USA, skriver Washington Post.

Trump er torsdag ventet å skrive under på ordre om immigrasjon. Ifølge eksperter vil ordrene innebære at alle flyktninger nektes adgang til landet i 120 dager, inkludert dem som flykter fra den brutale borgerkrigen i Syria. I tillegg kommer en 30 dagers stans i utstedelse av visum til personer fra noen land med muslimsk majoritet.

Torsdag er det også ventet at Trump kommer til å skrive under på en ordre som skal slå ned på det eksisterende systemet der lokale myndigheter i flere amerikanske byer har innført egne lovverk for å beskytte innvandrere som oppholder seg ulovlig. Systemet gjør det mulig for lokale myndigheter å nekte å utlevere innvandrere med ulovlig opphold til utlendingsmyndighetene for tvangsutsendelse.

Muren

Enkeltsaken som kanskje har fått mest oppmerksomhet er Trumps valgløfte om å bygge en mur langs den 3.200 kilometer lange grensen mot Mexico. Strekningen er om lag dobbelt så lang som grensen mellom Norge og Sverige.

Det er uklart hvordan ministeren for innenlands sikkerhet, John Kelly, skal følge opp en ordre om bygging av muren. Kelly uttalte i en høring tidligere denne måneden at muren ikke kommer til å bli bygget med det første. En mur vil dessuten ikke holde innvandrere unna, sa han, og tok til orde for mer bruk av teknologi og overvåking.

Mye uklart

Trump har tidligere anslått at hele muren kan bygges for 10-12 milliarder dollar. Han vil sende regningen til Mexico, men har også foreslått å pålegge mexicanske innvandrere avgifter for å finansiere prosjektet.

Det eksisterende 1.000 kilometer lange grensegjerdet kostet i sin tid kostet 7 milliarder dollar.

Mange av områdene der muren planlegges, er privat eid, noe som kan medføre en rekke rettssaker. Det er ventet at miljøvernorganisasjoner kan gå til søksmål av hensyn til beskyttede dyrearter, og minst én indianerstamme kontrollerer et territorium langs grensen sør i Arizona. Videre gjør traktater og flomkart det nødvendig å måtte bygge muren langt inne på amerikansk område. (©NTB)