Trump fyrer av bredside mot Russland-sporet

Donald Trump kaller påstanden om russisk innblanding i presidentvalget for ren fiksjon etter at det ble kjent at en storjury er oppnevnt i etterforskningen.

Samtidig sier Trumps advokat at Det hvite hus ønsker en etterforskning velkommen.

– Vi vant ikke på grunn av Russland. Vi vant på grunn av dere, sa Trump i talen som fortonet seg som den reneste valgkamp.

I et forsøk på å appellere til sine kjernevelgere, sa han at hans fiender prøver å narre dem vekk fra lederskapet de ønsker med en falsk historie som er «nedverdigende for oss alle, og viktigst, nedverdigende for vårt land og nedverdigende for vår grunnlov».

– Grunnen til at demokratene bare snakker om den fullstendig oppdiktede Russland-historien, er at de ikke har noe annet å komme med, ingen agenda, ingen visjon. Russland-historien er en komplett fabrikasjon. Det er bare en unnskyldning for det største tapet i amerikansk politikks historie, utbasunerte han.

Storjury

Trumps tirade kom etter at Wall Street Journal og flere andre amerikanske medier skrev at spesialetterforsker Robert Mueller har oppnevnt en storjury. Juryen er en del av etterforskningen som skal bringe på det rene om Russland blandet seg inn i fjorårets presidentvalg i USA og i så fall om det kan knyttes opp mot Trumps valgkamp.

Avisen skriver at juryen begynte sitt arbeid i Washington i løpet av de siste ukene. Juryutnevnelsen ses på som et tegn på at den føderale etterforskningen er i ferd med å skyte fart.

– Det er en markert opptrapping av prosessen. Du utnevner ikke en storjury med mindre du har nok bevis som du mener indikerer minst ett, om ikke flere, kriminelle forhold, ser juristen Bradley Moss til AFP.

Presidentens advokat Ty Cobb ser at han ikke var klar over at en storjury hadde blitt oppnevnt.

– Storjurysaker er vanligvis hemmelige. Det hvite hus ønsker alt velkommen som kan få avsluttet arbeidet hans raskest mulig og på en rettferdig måte, sa Cobb med adresse til Mueller.

Trumps forretningsdrift

Ifølge CNN vil Mueller også se på Trumps forretninger og økonomi som ikke er relatert til Russland. Presidenten har offentlig advart den tidligere FBI-direktøren om at hans økonomi må holdes utenfor og at en gransking av dem vil bli sett på som et overtramp.

Dersom han må vitne foran en storjury, vil Trump i så fall ikke være den første presidenten til å gjøre det. Da Bill Clinton var president ble han tvunget til å gi opplysninger om sitt forhold til Monica Lewinsky.

Torsdagens nyhet om Muellers storjury gir drivstoff til spekulasjoner om at Trump kan komme til å prøve å hindre etterforskningen ved å fjerne spesialetterforskeren. Samme dag la to medlemmer av justiskomiteen i Senatet fram et lovforslag som skal beskytte Mueller mot vilkårlig avsettelse.

De to senatorene, republikaneren Thom Tillis og demokraten Chris Coons, sier det er viktig å verne om integriteten og uavhengigheten til etterforskeren. Blir forslaget vedtatt, vil en spesialetterforsker få rett til å imøtegå begrunnelsen for en avsettelse i retten.

Har du sett denne videoen?