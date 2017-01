Trump gir Bannon mer makt

I en presidentordre lørdag lister Trump opp flere som skal kunne delta i møtene til NSC (den nasjonale sikkerhetskomiteen). Presidentens sjefsstrateg Stephen Bannon er en av dem:

"The Assistant to the President and Chief of Staff, the Assistant to the President and Chief Strategist, the Counsel to the President, the Deputy Counsel to the President for National Security Affairs, and the Director of the Office of Management and Budget are invited as attendees to any NSC meeting."

Se hele presidentordren her