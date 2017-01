Trump gir forsvaret 30 dager på ny IS-strategi

ANNONSE

I teksten ber Trump om en «omfattende strategi og planer for å overvinne» IS, noe som tolkes i retning av flere amerikanske styrker og materiell i Irak og Syria.

Forsvarsminister James Mattis får også oppgaven med å foreslå endringer i USAs regler for militær innblanding, for å fjerne «krav som går lenger enn internasjonal lov når det gjelder bruk av makt mot IS».

I forkant av signeringen av presidentordren hadde Trump en lengre telefonsamtale med sin russiske motpart Vladimir Putin. De to presidentene ble enige om å samarbeide tettere i bekjempelsen av IS og andre ekstremistgrupper i Syria.

Under valgkampen sa Trump at han hadde en hemmelig plan for å beseire IS raskt og kritiserte sin forgjenger Barack Obama for å gjøre for lite.

«Hemmelig plan»

– Vi må bli kvitt IS. Vi har ikke noe valg. Dette er ondskap, dette er en grad av ondskap som vil ikke tidligere har sett, sa Trump i et intervju med Sean Hannity i Fox News torsdag.

Barack Obama så kampen mot IS i et lengre perspektiv med langt mindre amerikansk militær innsats, men Trump er trolig ute etter raskere resultater, ifølge pensjonert general David Barno.

USA har i dag 5.000 soldater i Irak og 50 som militære rådgivere i Syria, men også fly og artilleri som bidrar til kampen mot IS under offensiven mot Mosul og også rundt Raqqa og Palmyra i Syria.

En opptrapping kunne innebære flere pansrede kjøretøyer og helikoptre som samkjøres med irakiske, tyrkiske og kurdiske styrker.

Gjenoppbygning av militæret

Presidentordren om IS kommer dagen etter at Trump signerte en annen ordre om en «storslått gjenoppbygning» av forsvaret. Blant annet skal det investeres i flere fly, marinefartøy og flere andre militære ressurser.

– Ingen skal kunne stille spørsmål ved vår militære styrke, men heller ikke ved vår plikt til å opprettholde fred. Vi ønsker fred, sa Trump.

Han spår at Kongressen, som godkjenner budsjettet, vil «bli veldig glade over å se» hans forslag for militærets utgifter. (©NTB)