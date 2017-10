Trump gjør narr av høyden til nøkkelrepublikaner

Senator Bob Corker er redd for at president Donald Trumps skjødesløse kommentarer skal starte 3. verdenskrig. Trump svarer med nedsettende bemerkninger om Corkers høyde.

NEW YORK (Nettavisen): I et intervju med The New York Times som ble publisert 8. oktober, tar senator Bob Corker opp sin bekymring for retorikken til president Donald Trump.

Corker er republikaner og leder Senatets utenrikskomité – han er altså ingen hvem som helst i presidentens parti – og mener at Trump behandler sin stilling «som et realityshow».

- Han bekymrer meg. Han må bekymre alle som bryr seg om nasjonen vår, sa Corker.

Den høytstående republikaneren mener at Trumps skjødesløse kommentarer overfor andre nasjoner og deres ledere «kan føre USA inn i 3. verdenskrig».

Tirsdag postet president Donald Trump en melding på Twitter hvor han omtalte senatoren som «Lille Bob Corker». Dette er på ingen måte første gang Trump tyr til nedsettende kommentarer når han kritiserer noen.

The Failing @nytimes set Liddle' Bob Corker up by recording his conversation. Was made to sound a fool, and that's what I am dealing with! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10. oktober 2017

The New York Times skriver at Corkers høyde har interessert presidenten i lang tid. Trump vurderte angivelig Corker for stillingen som utenriksminister, men skal ha fortalt folk rundt seg at Corker var for kortvokst til å være nasjonens toppdiplomat. Senatoren er 170 centimeter høy.

Trump valgte i stedet Rex Tillerson som utenriksminister – og er for tiden involvert i en offentlig ordkrig på den fronten også. Tillerson skal angivelig ha kalt Trump «åndssvak» etter hans tale til speidere i sommer.

I et intervju med Forbes som ble publisert tirsdag, sier Trump at han er sikker på at uttalelsen fra Tillerson er «falske nyheter».

- Men hvis han har sagt det, så regner jeg med at vi må sammenligne IQ-tester. Og jeg kan fortelle dere hvem som kommer til å vinne.

Tidligere har Trump blant annet omdøpt senator Ted Cruz til «Løgneren Ted» og Hillary Clinton til «Skurken Hillary».

SENATOR Bob Corker fra Tennessee.

Samtidig som han skriver nedsettende om senator Bob Corker på Twitter, anklager han også The New York Times for å ha lurt Corker ved å ta opp intervjuet. Dette gjorde imidlertid Corkers senatkontor også – og han anbefalte i tillegg avisen å gjøre det.

Konflikten ble offentlig søndag, da Trump via Twitter beskyldte Corker for å droppe å stille til gjenvalg fordi han mangler mot.

Corker responderte på Twitter at «det er en skam at Det hvite hus har blitt en voksenbarnehage».

Senator Bob Corker "begged" me to endorse him for re-election in Tennessee. I said "NO" and he dropped out (said he could not win without... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8. oktober 2017

..my endorsement). He also wanted to be Secretary of State, I said "NO THANKS." He is also largely responsible for the horrendous Iran Deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8. oktober 2017

...Hence, I would fully expect Corker to be a negative voice and stand in the way of our great agenda. Didn't have the guts to run! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8. oktober 2017

It's a shame the White House has become an adult day care center. Someone obviously missed their shift this morning. — Senator Bob Corker (@SenBobCorker) 8. oktober 2017

President Donald Trumps ordkrig med senator Bob Corker og IQ-utfordring til Rex Tillerson kommer heldigvis i en periode hvor det er lite annet for USAs president å ta tak i.

Det er jo lenge siden forrige naturkatastrofe eller internasjonale krise, og USA har også løst problemet med at gærninger lett kunne få tak i våpen og starte masseskytinger.

Eller, vent litt ...

