Trump halshugger frihetsgudinnen på tysk magasinforside

Edel Rodriguez kom til statene fra Cuba som en politisk flyktning i 1980. Som mange immigranter ble han rasende over President Donald Trumps vedtak om innreisenekt til USA fra syv ulike muslimske land. Det omfatter personer fra Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen.

- Jeg var ni år da jeg kom til landet, så jeg husker godt følelsen av å forlate hjemlandet mitt. Derfor plaget det meg ekstra at også barn ble stanset i forsøket på å komme til USA, sier Rodriguez til Washington Post

Hans egen måte å protesere mot forbudet ble da en svært grafisk illustrasjon, som nå pryder forsiden på en av verdens ledene magasiner, det tyske Der Spiegel.

Front page of Der Spiegel is a warning.

They know fascism.

Trumps as bad as terrorists. #auspol pic.twitter.com/eBBmRd5qPj