Trump hardt ut mot fjerning av statuer

Amerikansk kultur og historie rives i stykker når man fjerner statuer av sørstats-generaler fra borgerkrigen i USA, mener president Donald Trump.

– Det er trist å se historien og kulturen til vårt storslagne land bli revet i stykker med fjerningen av våre vakre statuer og monumenter, skriver Trump i en Twitter-melding torsdag.

– Man kan ikke endre historien, men man kan lære fra den. Robert E. Lee, Stonewall Jackson, hvem er den neste. Washington, Jefferson? Så idiotisk! skriver Trump videre.

Trump sikter i meldingen blant annet til generaler som kjempet for sørstatene i den amerikanske borgerkrigen på 1860-tallet. Sørstatene ønsket å løsrive seg fra USA og beholde muligheten til å holde afroamerikanere som slaver.

Det var et vedtak om å fjerne statuen av general Robert E. Lee fra en park som tidligere het Lee Park i Charlottesville, som var bakgrunnen for at hundrevis av høyreradikale samlet seg for å protestere i parken lørdag i forrige uke.

Med Twitter-meldingene viser Trump tilsynelatende nok en gang forståelse for ønsket om å demonstrere. Tidligere har han sagt at det var bra folk blant deltakerne i demonstrasjonen, som også omfattet nynazister og andre høyreekstreme.

Arrangementet endte med at en kvinne ble drept og 19 skadd da en hvit mann med nynazistiske sympatier kjørte en bil inn i en gruppe motdemonstranter.

Lee var en av sørstatenes viktigste generaler under den amerikanske borgerkrigen. (©NTB)

Har du fått med deg disse videoene?