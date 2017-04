Trump hevder at han ikke lenger kan saksøkes

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Tre demonstranter fra et av folkemøtene til Donald Trump under valgkampen har gått til søksmål mot to menn for å ha brukt vold mot dem der.

President Donald Trump blir også navngitt som part i søksmålet, for å ha oppfordret til vold.

De tre demonstrantene var til stede på et valgarrangement i Kentucky i mars 2016, og viser til at Trump ropte «Få dem ut herfra!» med henvisning til at demonstrantenes skulle fjernes.

Advokatene som representerer president Donald Trump argumenterte ifølge CNN i retten for at Trump snakket til sikkerhetsvaktene da han sa dette, og ikke til publikum, men den føderale dommeren som behandler saken har allerede fastslått at det er plausibelt at Trump initierte voldsomhetene og har derfor tillatt søksmålet.

I rettsdokumenter som ble sendt inn fredag, argumenterer Trumps advokater to ganger med at president Donald Trump er immun mot søksmål.

«Mr. Trump er immun mot søksmål fordi han er president i USA», skriver advokatene, og viser samtidig til saken «Clinton v. Jones».

Denne henvisningen fremstår som underlig, skriver CNN.

To dommer i høyesterett i USA har konkludert med at presidenter har vidtfavnende immunitet når det gjelder deres handlinger som presidenter, men en enstemmig høyesterett konkluderte også med at tidligere president Bill Clinton kunne bli saksøkt for hendelser som fant sted før han ble president. Dette åpnet for søksmålet fra Paula Jones om seksuell trakassering mens han var guvernør i Arkansas.

Jurist Alden Abbott ved konservative Heritage Foundation antar at forsvarets argumentasjon om immunitet bare er ett av mange argumenter forsvaret vil sette fram, i håp om å finne noe som holder tett.

- Jeg mener at man trygt kan kalle dette en oppoverbakke. Immunitet er bare ett av mange argumenter og jeg mistenker at de kommer til å legge mer vekt på første grunnlovstillegg (retten til ytringsfrihet, red.anm.) og mangelen på bevis for at han oppfordret til dette, sier Abbott til CNN.