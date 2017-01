Trump hevder Clinton fikk millioner av ulovlige stemmer

ANNONSE

Donald Trumps talsmann framholder at presidenten tror flere millioner stemmer ble avlagt på ulovlig vis i valget, men legger ikke fram noe bevis for påstanden.

– Presidenten tror det. Han har sagt det før, sa Sean Spicer på en pressekonferanse i Det hvite hus tirsdag.

Trump har tidligere lagt ut en lignende påstand på Twitter, og den har da blitt tilbakevist av flere faktasjekkere, påpeker the New York Times.

Trump gjentok påstanden i et møte med ledere i Kongressen mandag. I møtet sa han ifølge møtedeltakere at hadde det ikke vært for de 3 til 5 millioner ulovlige innvandrere i landet, så hadde han fått flere stemmer enn Hillary Clinton.

Det foreligger ikke noen offentlige bevis for slik omfattende ulovlig stemmegivning under presidentvalget. Valgfunksjonærer over hele landet har sagt at det knapt finnes bevis for at noen stemte ulovlig.

– Han sa at tre til fem millioner mennesker kan ha stemt ulovlig basert på de studiene han har sett, bekrefter Spicer.

– Han har fortsatt den overbevisningen, basert på studier og bevis som folk har vist ham, sier Spicer uten å fremlegge dokumentasjon.

Clinton fikk nesten 2,9 millioner flere stemmer enn Trump under fjorårets presidentvalg, men Trump vant med 290 valgmenn mot Clintons 232. (©NTB)

