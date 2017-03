Trump hevder han ble avlyttet av Obama

ANNONSE

USAs president Donald Trump hevder lørdag at hans forgjenger i embetet, Barack Obama, avlyttet ham før valgkampseieren i november i fjor.

«Dette er forferdelig! Fant nettopp ut at Obama avlyttet telefonen min i Trump Tower like før seieren. Ingenting funnet. Dette er McCarthyisme!» skriver presidenten på Twitter.

Ikke bekreftet

McCarthyisme-begrepet er et utbredt begrep om bruk av «harde» virkemidler som overvåking, yrkesforbud, internering og lignende, oppkalt etter den amerikanske senatoren Joseph McCarthys knallharde linje etter 2. verdenskrig mot kommunister og personer mistenkt for å ha kommunistiske sympatier.

Ingen av Trumps anklager er bekreftet fra offisielle hold.

Trump har skrevet flere Twitter-meldinger denne dagen, der han blant annet kritiserer Barack Obama og hevder at det var Obama-administrasjonen som arrangerte det kraftig kritiserte møtet mellom den russiske ambassadøren i USA og Trumps justisminister Jeff Sessions - som har fått demokratene til å kreve Sessions' avgang.

- Fæl (eller syk) fyr!

Trump følger opp meldingen om avlyttingen med å hamre løs på Obama.

«Er det lovlig for en sittende president å avlytte en presidentkandidat i forkant av et valg? Ikke ifølge tidligere domstoler. ET NYTT LAVMÅL!» skriver han i en ny Twitter-melding.

Fire minutter senere kommer enda en melding:

«Jeg vedder på at en god advokat kan gjøre en svær sak ut av at president Obama avlyttet telefonene mine i oktober, like før valget!»

Og ti minutter senere:

«Hvor lavt har president Obama senket seg ved å avlytte telefonene mine gjennom den svært hellige valgprosessen. Dette er Nixon/Watergate. Fæl (eller syk) fyr!»

Barack Obama har så langt ikke kommentert Trumps anklager.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. mars 2017

Is it legal for a sitting President to be "wire tapping" a race for president prior to an election? Turned down by court earlier. A NEW LOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. mars 2017

I'd bet a good lawyer could make a great case out of the fact that President Obama was tapping my phones in October, just prior to Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. mars 2017

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. mars 2017