Trump hevder støtten er sterkere enn noen gang

USAs president Donald Trump hevder at han har flere bak seg enn noen gang.

Også ferietid er twittertid for Donald Trump, og i morgentimene mandag fyrte han av en lang rekke fra sitt golfsted i New Jersey.

En rød tråd var påstanden om at han nyter bredere støtte i befolkningen enn noen gang tidligere, til tross for at målinger mener det stikk motsatte.

– Grunnfjellet er langt større og sterkere enn noen gang (til tross fake news-målinger), tvitret presidenten.

The Trump base is far bigger & stronger than ever before (despite some phony Fake News polling). Look at rallies in Penn, Iowa, Ohio....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. august 2017

Han serverte også noen tirader mot den vanlige gjengen med det han kaller fake news-medier, anerkjente tungvektere som CNN, CBS, NBC, ABC, New York Times og Washington Post.

Trump kritiserte særlig New York Times for en artikkel i helgen om at noen republikanere, blant dem visepresident Mike Pence, ser fram mot valget i 2020 – uten Trump.

Pence har på det iherdigste tatt avstand fra oppslaget.

Working hard from New Jersey while White House goes through long planned renovation. Going to New York next week for more meetings. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. august 2017

«Jobber hardt fra New Jersey mens Det hvite hus gjennomgår renovering», meldte USAs president på Twitter mandag morgen i en lang rekke poster der han også skrøt av sin oppslutning og langet ut mot mediedekningen. Se hele Twitter-tiraden under.

Trump har ferie, men holder koken på Twitter. Mandag morgen fyrte han av denne tiraden og fortalte at han jobber hardt fra New Jersey.

