Trump hyller Erdogan

USAs president Donald Trump kom med uforbeholden ros av Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan etter at de to møttes i New York torsdag.

– Erdogan er blitt en god venn. Han styrer i en veldig vanskelig del av verden, og faktisk får han høy karakter, sa Trump etter møtet og framholdt at forholdet mellom USA og Tyrkia aldri har vært så godt som nå.

Trumps hyllest av Erdogan står i klar kontrast til de mange konfliktene som har vært mellom USA og Tyrkia det siste året.

Erdogan blitt sterkt kritisert av både USA og Europa for undertrykkingen i landet etter det mislykkede kuppforsøket i fjor, og arrestasjonen av en rekke journalister.

For bare to uker siden frøs USA alt salg av våpen til Erdogans livvakter som følge av at noen av dem angrep demonstranter i Washington i fjor.

USA og Tyrkia er også svært uenig om USAs samarbeid med syriske kurdere i kampen mot IS.



