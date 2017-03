Trump i 2006: - Jeg liker nepotisme

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): I et intervju med Larry King på CNN i 2006 tok programlederen opp det faktum at Donald Trumps datter Ivanka skulle erstatte Carolyn Kepcher i TV-showet «The Apprentice» etter at Trump ga Kepcher sparken.

- Nepotisme, konstaterte King overfor Trump.

- Det er sant, svarte Donald Trump.

- Hvorfor? spurte King.

- Jeg liker nepotisme. Hvis du ikke kan passe på barna dine – og det vet du bedre enn meg …

- Ted Turner var en stor fan av nepotisme, påpekte King.

- Jeg liker nepotisme, gjentok Trump.

- Du vet, mange folk sier «Åh, nepotisme …», men dette er som regel folk som ikke har barn. Men jeg liker nepotisme, gjentok Trump.

Ivanka Trump ansatt i Det hvite hus

Det elleve år gamle intervjuet er plutselig aktuelt nå som Trump er blitt president i USA og omgir seg med både datteren Ivanka (35) og hennes ektemann Jared Kushner (36).

Kushner ble ansatt som spesialrådgiver for Trump allerede før innsettelsen 20. januar, noe som allerede da fikk etikkeksperter til å komme med klager om at dette er nepotisme som bryter med «Bobby Kennedy»-loven fra 1967.

Justisdepartementet konkluderte 20. januar med at Trump har stor frihet når det gjelder å ansette sin personlige stab og at ansettelsen av Kushner ikke er lovstridig.

RÅDGIVERE: Ivanka Trump og hennes ektemann Jared Kushner skal begge jobbe som rådgivere for president Donald Trump framover.

Denne uka ble det kjent at også Ivanka skal tre inn i en rådgiverstilling. Hun skal jobbe uten lønn, melder CNN, noe Det hvite hus bruker som argumentasjon for at dette heller ikke er nepotisme.

Tolket annerledes av Bush og Obama

Norman Eisen, en tidligere etikkadvokat i Det hvite hus, forteller til TV-kanalen at både under president Barack Obama og president George W. Bush tolket Det hvite hus nepotisme-loven fra 1967 annerledes enn president Trump gjør nå.

- Etter min mening gjelder nepotismeloven også for Det hvite hus. Dette var også holdningen til Justisdepartementet i flere tiår, sa Eisen, som dog erkjente at det er rom for tolkning her.

Loven går under kallenavnet «Bobby Kennedy»-loven fordi det antas at den ble innført president Lyndon B. Johnson i 1967 som en reaksjon på at John F. Kennedy sju år tidligere utnevnte sin bror Bobby Kennedy til justisminister til tross for at han i en alder av 35 år neppe var den mest kvalifiserte kandidaten.

PRESIDENT John F. Kennedy (til venstre) utnevnte sin bror Robert F. Kennedy til justisminister i 1960. Her er de to avbildet utenfor Det ovale kontor i 1963.

Ivanka Trump og ektemannen hennes er altså begge på omtrent samme alder som Bobby Kennedy var da han ble utnevnt til justisminister. Den utnevnelsen skapte minst like mye oppstyr, ifølge Politico.

«Det er simpelthen ikke godt nok å utnevne en lysende ung politisk rådgiver, uansett hvor smart eller ung eller personlig lojal, til en av de viktigste postene i regjeringen», skrev The New York Times på lederplass.

«Historikerne er splittet i vurderingen av hvorvidt Bobby Kennedy var en sterk justisminister eller presidentrådgiver. Under hans tid satte justisdepartementet i gang en iherdig forfølgelse av organisert kriminalitet og lanserte et lite, men oppfinnsomt initiativ for å bekjempe ungdomskriminalitet, et initiativ som senere inspirerte deler av Lyndon B. Johnsons «krig mot fattigdom», men innenfor det viktigste temaet i hans tid – sivile rettigheter – var Kennedy i beste fall i stand til å vinne tid», skriver historiker Josh Zeits hos Politico.