Trump i toppmøte med «personen som ødelegger Tyskland»

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Tysklands kansler Angela Merkel samarbeidet godt med USAs forrige president, Barack Obama, men det er knyttet en viss spenning til det kommende samarbeidet med hans etterfølger Donald Trump.

Trump har nemlig kritisert Merkel en rekke ganger, og blant annet omtalt henne som «personen som ødelegger Tyskland».

- Viktigste møte hittil

Fredag møttes de to topplederne i Det hvite hus. Merkel gjorde visstnok ekstremt grundige forberedelser før toppmøtet.

Ifølge CNN mener både analytikere og ansatte i Det hvite hus at dette møtet er det viktigste møtet Trump har hatt med en annen statsleder siden innsettelsen i januar.

De to statslederne stilte først opp for fotografene. Journalister som var til stede under denne seansen, kommenterer overfor CNN at det var påfallende at Merkel og Trump ikke tok hverandre i hånden selv om fotografene spurte om de kunne gjøre dette.

Selve pressekonferansen ble forsinket med nesten en time. Først noen minutter etter klokken 14, lokal tid her i New York, dukket de to statslederne opp.

Trump åpnet med å rose Merkel og Tyskland for blant annet deres bidrag til internasjonal handel, NATO og kampen mot IS.

- Jeg verdsetter kansler Merkels lederskap og sterke vilje til å finne en løsning i Ukraina, hvor vi er enige om at vi ønsker en fredelig løsning, sa Trump.

Trump vitset



Merkel fortalte at hun foretrekker fysiske møter, hvor man kan snakke ansikt til ansikt. Tysklands kansler la til at Tyskland har mye å takke USA for.

- Jeg ble glad for å høre hvor viktig president Trump mener at NATO er. Tyskland er innstilt på å innfri kravet om å bruke to prosent av bruttonasjonalproduktet på å støtte NATO økonomisk, sa Merkel.

Trump svarte også på spørsmål om republikanernes helseplan, som har møtt kraftig kritikk siden lanseringen. USAs president gjentok det han har sagt tidligere, nemlig at det mest egoistiske kan være å ikke innføre en ny helseplan og heller «se Obamacare feile» om et år.

Trump uttalte også at han mener det er «falske nyheter» å beskrive ham som isolasjonist.

- Jeg er ingen isolasjonist, jeg er tilhenger av fri handel, men jeg er tilhenger av at handelsavtaler skal være rettferdige.

Mot slutten av pressekonferansen fredag fikk president Trump god latter fra journalistene i salen da han fleipet med sin egen ustøttede påstand om at president Barack Obama avlyttet Trump Tower.

- Der har vi det minste noe felles, vitset Trump, og siktet åpenbart til at nyhetsoppslagene i 2013 om at USA kan ha avlyttet Angela Merkel under Obamas presidenttid.

De to statslederne tok hverandre i hånden da pressekonferansen var over.

I told you @TIME Magazine would never pick me as person of the year despite being the big favorite They picked person who is ruining Germany — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2015

FAKSIMILE: Politic.com har fått en del oppmerksomhet for denne vittige tittelen.

Belærte Trump



Trump har flere ganger kritisert Merkel for at hun har hjulpet hundretusener av flyktninger til å få opphold i Tyskland. Han har blant annet uttalt til CBS at «det Merkel har gjort, er sinnssykt».

- Jeg liker henne, men jeg mener at dette var feil. Og folk begår feil, men jeg mener at det var en veldig stor feil, sa Trump i et intervju med tyske Bild i januar.

Merkel snakket med Trump over telefon i januar. Samtalen ble gjennomført dagen etter at USAs president signerte presidentordren om innreiseforbud for innbyggere fra seks muslimske land. Merkel benyttet da muligheten til å belære Trump om Genèvekonvensjonene.

Tysklands kansler møtte Trumps visepresident Mike Pence i München i februar, da han holdt en tale i den tyske storbyen. CNN skriver at det er Merkel som ønsket et fysisk møte, og kanalen opplyser at det er ventet at hun vil gjøre sitt beste for å skape et positivt samarbeidsklima, selv om de har forskjellige politiske syn, spesielt innenfor handel og flyktninghjelp.

Les også: Tyske myndigheter gransker mulig hackerangrep

Toppmøtet med USAs president er viktig også for Merkel, som står til gjenvalg som kansler i Tyskland i september i år.

- Hun ønsker, og trenger, et sterkt transatlantisk samarbeid, men ønsker ikke å være altfor tett på den amerikanske regjeringen, sier visedirektør Jeffrey Rathke ved Europa-avdelingen i Senteret for strategiske og internasjonale studier i Washington til CNN.

Les også: Merkel med hitlerbart på tyrkisk forside