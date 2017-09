Trump: Ingen enighet om DACA

Donald Trump benekter at han gjorde en avtale om DACA-programmet natt til torsdag. – Det må bli enighet om massiv grensekontroll i bytte mot et ja, skriver han.

– Ingen avtale ble gjort i går kveld om DACA. Det må bli enighet om massiv grensekontroll i bytte mot samtykke. Det ville blitt gjenstand for en avstemning, heter det i den første av en rekke twittermeldinge r fra presidentens morgenrunde på sosiale medier.

Videre formidler han det som antas å være svar på kritikken fra høyrefløyen blant presidentens tilhengere og partifeller.

– Vil noen virkelig kaste ut gode, utdannede og vellykkede unge folk som har jobber, og som i enkelte tilfeller tjenestegjør i militæret? Virkelig! De har vært i landet vårt i mange år, uten at det er deres egen feil. De ble tatt med hit av foreldrene sine da de var barn, skriver han, og avslutter med den kryptiske beskjeden «pluss STOR grensesikkerhet».

No deal was made last night on DACA. Massive border security would have to be agreed to in exchange for consent. Would be subject to vote.