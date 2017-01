Trump innfrir valgløfter i rekordfart: - Har aldri sett maken

ANNONSE

OSLO (Nettavisen): Norske eksperter lar seg imponere og skremme over aktivitetsnivået til USAs nye president, seks dager etter at han ble tatt i ed. Det synes som om valgløftene skal innfris i rekordfart.

- Det er nesten noe besatt over måten Donald Trump har tatt fatt på presidentgjerningen i Det hvite hus, sier USA-ekspert og professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, Espen Moe.

Han tror mye dreier seg om å vise handlekraft.

Frank Aarebrot, professor ved Intitutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, sier Trump har vært «veldig, veldig synlig», men mener å se at noen av utspillene hans er ment å trekke oppmerksomheten bort fra andre ting.

Som perler på en snor

Etter en snau uke i presidentstolen har Trump levert presidentordrer og dekreter som perler på en snor. Han har gitt ordre om «minimere byrden» av Obamacare, bygge muren mot Mexico, varsler 20 prosent ekstra toll på meksikanske varer for å finansiere muren, han innfører restriksjoner på innvandring og varsler visumnekt for statsborgere fra en rekke land, han skroter handelsavtalen TPP, strammer inn på bruken av bistandsmidler og han har gitt grønt lys til oljerørledningene Keystone XL og Dakota Access - for å nevne noe.

- Viser han mer handlekraft enn sine forgjengere?

- Han har vært usedvanlig aktiv. Det er delvis forventet. Dette er en president som har solgt seg inn som en «doer», en handlingens mann, og ikke en «talker». Dermed forventer vi aktivitet og aktivisme på bekosning av planlegging og langsiktig arbeid. Han har også et ego som er tett knyttet opp mot handlekraft. Her har vi en mann som nærmest på egen hånd tar mål av seg til å få økonomien på fote igjen, sier Moe til Nettavisen.

- Full konfrontasjon



- Har vi sett maken i Det hvite hus på seks dager?

- Nei, jeg kan ikke huske å ha sett maken. Det er jo ofte sånn at presidenter har planer og løfter for de første 100 dagene, men de får ofte nyte godt av en fredningsperiode. For Trumps del har det vært full konfrontasjon.

Fakta: Trumps presidentordrer - så langt

FREDAG Ordre om å «minimere den økonomiske byrden» som følge av Obamacare, «i påvente av avskaffelse». MANDAG Første skritt for å skrote frihandelsavtalen TPP, som forgjengeren Barack Obama inngikk med en rekke land i Stillehavsregionen. Gjenninførte regelen om at amerikanske bistandspenger ikke kan brukes til utenlandske organisasjoner som tilbyr eller gir informasjon om trygge aborter. Føderal ansettelsesstopp for å redusere lønnsutgiftene, men med unntak for militært personell. TIRSDAG Grønt lys til de to omstridte oljerørledningene Keystone XL og Dakota Access. ONSDAG Ordre som sier at arbeidet med å bygge en mur langs grensa til Mexico skal begynne. Ansette 5000 personer til grensepatruljen. Flere tiltak for å begrense innvandringen til USA. (Kilde: NTB, Fox News)

Moe viser til at mye av Trump har kommet med så langt er ting det skal stemmes over, men for eksempel når det gjelder EPA, det amerikanske miljødirektoratet, kan han gjøre mye på egen hånd. Trump har forbudt alle ansatte i dette direktoratet om å ytre seg på vegne av EPA på sosiale medier og har pålagt EPA å fryse alle nye tiltak og kontrakter.

Espen Moe mener å se noe nesten hevngjerrig og besatt over den nye presidentens væremåte og peker på klimasaken som ett eksempel.

- Der håpet vel de fleste av oss at han ikke skulle bry seg så veldig mye og at dette skulle være mindre viktig for ham, sier Moe.

- Legger seg ut med statsapparatet



Moe kaller det oppsiktsvekkende i hvor stor grad Trump legger seg ut med statsapparatet.

- Jeg ser at deler av ledelsen i utenriksdepartementet har sagt opp. I tillegg krangler han med energidepartementet og med CIA - og selvsagt EPA. Det vi ser i alle tilfellene er en fullstendig manglende evne og vilje til å lytte. I tillegg har han omgitt seg med folk som på de fleste områdene er mer ekstreme enn ham selv. Forsøkene på straks å avvikle Obamacare uten i det hele tatt å ha noen erstatning klar, føyer seg inn i et bilde der Trump vil vise handling, sier Moe.

- Ser vi et klarere bilde nå av hva slags politikk han vil føre?

- Både ja og nei. Det virker stadig klarere at han ikke blir noen kompromissets president. Det virker klarere at han appellerer til høyrefløyen i eget parti, selv om han antagelig selv heller mot sentrum. Utenrikspolitikken er helt i det blå. Her er det skarpe uttalelser over en lav sko, men de kommer i hytt og pine. Det er vanskelig å se enten en klar tanke bak eller i alle fall en strategi for å realisere den klare tanken, sier Moe.

Aarebrot: Støy for å avlede oppmerksomheten?

- Kjedelig blir det i alle fall ikke, sier professor Frank Aarebrot etter å ha fulgt de første dagene av Trumps presidentgjerning.

Statsviter Frank Aarebrot.

Aarebrot synes det er «sprøtt» å se hvor tynnhudet Trump synes å være i en del saker og hvor opptatt han har vært av ting som virker som bagateller - som antallet frammøtte på edsavleggelsen fredag.

- Dette kan virke som et trekk ved hans personlighet. Den andre hypotesen er at han gjør dette fullt bevisst, for å trekke oppmerksomheten bort fra andre ting. For eksempel skapte han overskrifter med å snakke om at tortur «virker», men det som fikk mindre oppmerksomhet var at han samtidig undertegnet et dekret som fjernet de siste restriksjonene i bankvesenet. Nå er amerikanske banker igjen fri til å gi «råtne» lån, slik de var før finanskrisen. Så her må pressen være oppmerksomme, sier Aarebrot.