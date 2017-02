ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Donald Trump har utallige ganger kritisert den amerikanske pressen, til tross for at han får mer medieomtale enn noen annen politiker i historien.

Fredag kveld, norsk tid, tok han kritikken ett skritt videre. Minst.

«Den falske nyheter-pressen (mislykkede New York Times, NBC News, ABC, CBS og CNN) er ikke min fiende, den er fienden til det amerikanske folket», hevdet presidenten på Twitter.

Han oppga ingen årsak til anklagen. Pressen har imidlertid tatt Trump i å lyve eller fortelle usannheter en rekke ganger. Det er dog langt flere enn New York Times, NBC News, ABC, CBS og CNN som har gjort dette.

- Vi er ikke fienden. Det sier seg selv, kommenterer CNNs politiske korrespondent Jim Acosta.

I don't get angry at Trump when I see these tweets, I get angry at Republicans in Congress. Their cowardice is why we're dealing with this. https://t.co/hl7GBlDjWD — Jon Favreau (@jonfavs) February 17, 2017