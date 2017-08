Trump: Kim kommer til å angre hvis han angriper Guam

Nord-Koreas leder kommer til å angre ganske raskt hvis han angriper Guam eller noen amerikansk alliert, sier USAs president Donald Trump.

– Han kommer virkelig til å angre på det, sier Trump fredag om et tenkt scenario der Kim Jong-un skulle gjøre alvor av trusselen om å gå til angrep på øya Guam.

Guam er et lite amerikansk territorium i Stillehavet som huser viktige amerikanske militæranlegg. Det var tidligere denne uka at Pyongyang kom med sin trussel om å angripe øya med fire raketter. Det skjedde etter at Trump sa at Nord-Korea vil bli møtt med «ild og vrede som verden aldri før har sett», dersom landet fortsetter å true USA.

Kritiserer retorikken



Tysklands statsminister Angela Merkel kritiserte fredag partenes retorikk, som hun mener er feil framgangsmåte.

– Jeg ser ingen militær løsning på konflikten, og jeg anser det heller ikke som nødvendig, sa Merkel på en pressekonferanse.

Hun ønsket ikke å kommentere hvorvidt Tyskland vil stå sammen med sin NATO-partner USA i en eventuell militær konflikt med Nord-Korea. Hun oppfordret FNs sikkerhetsråd til å fortsette å ta opp saken.

Trump svarte med å si at Merkel ikke snakker for verken USA eller Nord-Korea.

– La henne snakke for Tyskland, sa Trump, som understreket at millioner av amerikanere støtter presidenten sin, som «står opp for landet og dets allierte».

Forbereder seg på er rakettangrep



I en telefonsamtale med Guams guvernør Eddie Calvo fredag kveld forsikret Trump ham om at «USAs styrker står klare til å ivareta sikkerheten for innbyggerne på Guam», ifølge en uttalelse fra Det hvite hus.

Myndighetene på Guam begynte fredag å spre brosjyrer til innbyggerne med tips og råd om hvordan de kan forberede seg på et rakettangrep.

