Reality Leigh Winner ble pågrepet i delstaten Georgia sist lørdag, og påtalemyndigheten opplyser til CNN at 25-åringen har erkjent at hun sto bak lekkasjen. Foto: - (AFP)

Trump-kritiske Reality Leigh (25) risikerer ti års fengsel for å ha lekket dokument om russisk hacking i USA

En 25 år gammel amerikansk kvinne risikerer opptil ti års fengsel for å ha lekket et hemmelig dokument om russisk hacking til nettstedet The Intercept.