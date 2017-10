Trump kutter helse-støtte til fattige amerikanere

Konsekvensene av Donald Trumps presidentordre kan bli katastrofale for sju millioner amerikanere.

NEW YORK (Nettavisen): Torsdag signerte USAs president Donald Trump en ordre som slår foten vekk under Obamacare.

Ifølge Det hvite hus vil presidentordren gjøre det mulig for folk å kjøpe helseforsikring på tvers av delstatsgrenser og det vil bli enklere for små bedrifter å samarbeide om kjøp av helseforsikring.

- Dette er bare begynnelsen. I de kommende månedene planlegger vi flere tiltak for å gi folket mer frihet, sa Trump.

Han har forsøkt å erstatte Obamacare med en full helsereform tre ganger siden han inntok Det hvite hus, men har ikke klart å få flertall i Kongressen.

Selv under Obamacare har 28 millioner amerikanere stått uten helseforsikring. Nå kan ifølge The Washington Post ytterligere sju millioner amerikanere miste dette.

Presidentordren til Trump stryker nemlig en subsidie på sju milliarder dollar til forsikringsselskapene som gjorde det mulig for amerikanere med lav inntekt å få råd til helseforsikring. Kuttene kommer umiddelbart.

Markedskollaps

Trump er ifølge The Washington Post blitt advart om at dette trekket trolig vil føre til at helseforsikringsmarkedet kollapser – og at dette vil slå tilbake på republikanerne.

- Millioner av amerikanere er avhengige av denne støtten for å få råd til sin forsikring og sykepleie, sier talsperson Kristine Grow fra handelsforeningen «America’s Health Insurance Plans».

Tidligere har Donald Trump lovet helseforsikring til alle amerikanere.

- Vi skal gi forsikring til alle. Det var en filosofi i enkelte kretser om at hvis du ikke har råd til det, skal du ikke få det. Det vil ikke skje med oss, lovte Trump i et intervju med The Washington Post 15. januar.

Californias justisminister Xavier Becerra, en demokrat, varsler søksmål.

- Vi har tatt Trump-administrasjonen til retten før og vunnet, og vi er forberedt på å gjøre det igjen dersom det blir nødvendig, sier Becerra i en pressemelding.

Republikanere har imidlertid lenge ment at denne subsidieringen er lovstridig.

- Støtten til forsikringsselskaper gjennom disse ulovlige utbetalingene er enda et eksempel på hvordan den forrige administrasjonen misbrukte skattepenger og omgikk loven for å bygge opp et ødelagt system, sier Det hvite hus i en pressemelding.

Kongressens partinøytrale budsjettkontor har konkludert med at helseforsikringskostnadene vil øke som en følge av dette.

Store donasjoner til politikerne



Sveits (60.946 kroner) og Norge (59.988 kroner) er de eneste nasjonene i verden som bruker mer penger på helse per innbygger enn USA, som bruker 59.238 kroner per innbygger, ifølge tall fra Verdensbanken (2014).

Både Sveits og Norge har universell helseforsikring. Det har altså ikke USA, til tross for at stormakten i praksis bruker like mye offentlige penger – og faktisk bruker nesten det dobbelte av Canada (33.339 kroner), som også har universell helseforsikring.

Helseforsikringsindustrien har siden 1990 gitt 4,9 milliarder kroner til demokrater og 5,9 milliarder kroner (tall basert på en gjennomsnittskurs på 6,84 kroner per dollar, red.anm.) til republikanere, ifølge opensecrets.org.

