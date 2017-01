Trump lover egen hacking-rapport

Hensikten med hackingen av det demokratiske partiet skal ha vært å styrke Donald Trumps sjanser for å bli president, siden ledelsen i Kreml angivelig ser på ham som mer russiskvennlig enn demokraten Hillary Clinton.

Trump fester ikke lit til dette og anklager også amerikansk etterretning for å ha spredt en rapport skrevet av en tidligere britisk etterretningsagent som hevder at Russland sitter på opptak av Trump sammen med prostituerte på et hotell i Moskva.

Fredag kom en ny Twitter-tirade fra Trump, som nå vil legge fram sin egen rapport om forholdet sitt til Russland.

– Disse falske anklagene mot meg ble samlet inn av mine politiske motstandere og en mislykket spion.

– Dette er oppdiktede fakta fra ekle politiske aktører, både demokrater og republikanere. FALSKE NYHETER. Russland sier at det ikke eksisterer et slikt opptak.

– Det ble trolig offentliggjort av «etterretningen» selv om de visste at det ikke fantes beviser, og at det aldri vil bli funnet beviser.

– Mine folk vil legge fra en full rapport om hackingen innen 90 dager, skriver Trump.

Totally made up facts by sleazebag political operatives, both Democrats and Republicans - FAKE NEWS! Russia says nothing exists. Probably...