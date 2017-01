Trump med harde flyktningtiltak og omlegging av militæret

ANNONSE

President Donald Trump har undertegnet to nye presidentordrer, en om strengere kontroll av flyktninger og migranter og en annen om en «storslått gjenoppbygning» av forsvaret.

Blant annet stenges syriske flyktninger ute av landet.

– Dette er svære greier, proklamerte Trump da han signerte ordren om nye og harde tiltak rettet mot flyktninger og migranter. Formålet er ifølge presidenten å «holde radikale, islamistiske terrorister» utenfor USA.

Trump, som fredag kom på sitt første besøk til forsvarsdepartementet Pentagon, lover samtidig store endringer i forsvaret, men så langt er det flyktningforslaget som har skapt de største overskriftene.

Stanser bosetting av flyktninger

Presidenten går inn for at USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.

I tillegg blir syriske flyktninger stengt ute av USA på ubestemt tid, eller fram til presidenten mener det er kommet gode nok rutiner for å sile ut potensielle terrorister.

– Vi vil forsikre oss om at de samme truslene som våre styrker kjemper mot i utlandet ikke slipper inn i landet vårt. Vi vil bare slippe inn dem som vil støtte landet vårt og som elsker folket vårt dypt, sier Trump.

For øvrig skal det i 90 dager ikke skrives ut nye visum til land med «terrorbekymringer». Det er ikke klart hvilke land dette gjelder, men i et utkast som er lekket tidligere ble sju hovedsakelig muslimske land nevnt: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen.

Skal gjennomgå F-35

I presidentordren om militæret lover Trump å blant annet å investere i flere fly, marinefartøy og flere andre militære ressurser.

– Ingen skal kunne stille spørsmål ved vår militære styrke, men heller ikke ved vår plikt til å opprettholde fred. Vi ønsker fred, sa Trump. Han spår at Kongressen, som godkjenner budsjettet, vil «bli veldig glade over å se» hans forslag for militærets utgifter.

De to nye ordrene ble signert etter seremonien hvor den pensjonerte generalen James Mattis ble tatt i ed som forsvarsminister.

– Mattis har viet livet sitt til å tjene dette landet. Han er en mann av ære, en hengiven mann og en svært handlekraftig mann. Han liker handling, sa Trump.

Tidligere på dagen ga Mattis ordre om en gjennomgang av kostnadene til to viktige forsvarsprogrammer: F-35-kampflyene, som blant annet Norge har bestilt, og det nye presidentflyet Air Force One. Trump har sagt at begge programmene koster for mye. (©NTB)

