Trump med Twitter-tirade der han bannlyser transseksuelle fra alle aspekter av det amerikanske militæret

Reaksjonene etter utspillet har ikke latt vente på seg, og flere anklager presidenten for å tåkelegge de virkelige problemene han nå befinner seg i.

Det er ingen hemmelighet at president Donald Trump bruker Twitter på en måte ingen andre politikere har gjort før han.

Og nå er han ute igjen, med et hardt utspill mot transkjønnede i USA. Han skriver at at transseksuelle ikke kan tjenestegjøre i noen posisjoner i forsvaret. Han viser til at deres nærvær «vil føre til enorme medisinske kostnader og ellers utløse store forstyrrelser».

Det på tross at av at det er cirka 15.000 transseksuelle som per dags dato jobber for det amerikanske militæret.

I twittermeldingen sier presidenten at regjeringen har rådført seg med generaler og militære eksperter og kommet til at transpersoner ikke vil bli godtatt i forsvaret.

Trump la til at USAs militære styrker må konsentrere seg om besluttsomme og overveldende seire og kan ikke bli pålagt de enorme medisinske kostnadene og all den forstyrrelsen som transpersoner vil medføre.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

....Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

....victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

Reaksjonen har kommet umiddelbart, og det ser ut til at grensen snart er nådd for deler av det amerikanske folket:

History shall record that you are not only the stupidest, most incompetent president ever, but also the cruelest and pettiest. #Shame pic.twitter.com/8R4jVOIYmd — George Takei (@GeorgeTakei) July 26, 2017

Trump just announced a ban on all trans Americans from the military — IN A FUCKING TWEET.



What the actual fuck is happening?! — Zack Whittaker (@zackwhittaker) July 26, 2017

IMO worst part about #Trump tweet: he calls trans ppl a "burden" & "disruption". A stigma they've likely been fighting their whole lives. pic.twitter.com/VPhWDk83En — Kelly Greig (@KellyGreig) July 26, 2017

Trump, in 2016: "Thank you to the LGBT community! I will fight for you."

Trump, now: US will not allow transgender ppl to serve in military. — Peter Alexander (@PeterAlexander) July 26, 2017

Flere spekulerer også i at Trumps ulike sleivspark på Twitter er et forsøk på å tåkelegge de virkelige problemene presidenten nå befinner seg i.

Trump basically uses Twitter to deflect lol. Sessions/healthcare yesterday so random tweet storm this morning. — Eric Lilly (@EricLilly7) July 26, 2017

Ny behandling av helsereform



Senatet sa ja tirsdag til en ny behandling av Donald Trumps forslag til helsereform, men vil ikke oppheve store deler av Obamacare, slik Trump ønsket.

57 senatorer stemte natt til tirsdag mot forslaget om å oppheve helsereformen til ekspresident Barack Obama, mens 43 stemte for. Samtlige demokrater og ni republikanere stemte nei.

I det siste har også Trump kommet med en rekke harde utfall mot Sessions. Bakgrunnen er trolig at Sessions har erklært seg inhabil i den pågående Russland-granskingen og ikke kan sparke lederen for granskingen, Robert Mueller, som Trump vil bli kvitt.

Avskaffet

Transpersoner har siden i fjor kunnet tjenestegjøre i det amerikanske forsvaret etter at tidligere forsvarsminister Ash Carter avskaffet forbudet.

Per i dag har forsvaret registrert rundt 250 personer som er i ferd med å gjennomføre prosessen til sitt nye kjønn, eller som er blitt godkjent for kjønnsskifte, opplyser militære tjenestemenn.

Forsvarsdepartementet vil ikke gå ut med noen oversikt over hvor mange transpersoner forbudet rammer. Men en undersøkelser fra RAND viser at det er mellom 2.500 og 7.000 transpersoner i aktiv tjeneste. Det er ytterligere 1.500 til 4.000 i reservestyrkene.

Prosess

Siden 1. oktober 2016 har militære transpersoner fått medisinsk hjelp til formelt å starte prosessen med skifte av kjønn.

Tidligere forsvarsminister Carter ga militære ledere frist fram til 1. juli i år med å utvikle regelverk for dem som allerede er erklærte transpersoner, og som vil gå inn i forsvaret, forutsatt at fysiske, medisinske og andre krav er innfridd.

Disse personene må også ha vært stabile i sitt nye kjønn i 18 måneder.

De militære sjefene sa nylig at de vil utsette fristen med å la transpersoner kunne verve seg. De vil se nærmere på hvordan transpersonene blir behandlet, om de blir diskriminert eller har problemer med den militære disiplinen.