Trump med Twitter-tirade mot justisdepartementet

–Folk, advokater og domstoler kan kalle det hva enn de vil, men jeg kaller det det vi trenger, og det det er: et INNREISEFORBUD, skriver presidenten i den første av fire twittermeldinger.

Videre beskriver han den redigerte versjonen justisdepartementet har sendt til amerikansk høyesterett som «utvannet» og «politisk korrekt».

Han ber også justisdepartementet om å fremskynde behandling av det utvannede forslaget i Høyesterett.

–Uansett kommer vi til å gjennomføre ekstrem ransakelse av folk som kommer til USA, for å holde landet vårt trygt. Domstolene er trege og politiske, skriver Trump. (©NTB)

People, the lawyers and the courts can call it whatever they want, but I am calling it what we need and what it is, a TRAVEL BAN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017

The Justice Dept. should have stayed with the original Travel Ban, not the watered down, politically correct version they submitted to S.C. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017

The Justice Dept. should ask for an expedited hearing of the watered down Travel Ban before the Supreme Court - & seek much tougher version! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017

In any event we are EXTREME VETTING people coming into the U.S. in order to help keep our country safe. The courts are slow and political! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017

