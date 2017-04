Trump mener Susan Rice har brutt loven

ANNONSE

President Donald Trump mener at den politiske tungvekteren Susan Rice har brutt loven. Republikanere vil nå ha Obamas tidligere sikkerhetsrådgiver til høring foran kongressen etter påstander om at Rice, som en del av Obama-administrasjonen, brukte etterretningstjenesten til å ødelegge for Trump-kampanjen.

- Det er en så viktig sak for vårt land og for verden. Det er en av tidenes største historier, sier Donald Trump til NY Times.

På direkte spørsmål om Trump tror Rice har brutt loven, sier han:

- Tror jeg det? Ja det tror jeg.

Det startet da Bloomberg News denne uken rapporterte at Rice hadde bedt om å av-anonymisere etterretningsrapporter om telefonsamtaler med andre lands myndighetspersoner. Rapportene oppsummerte telefonsamtaler der temaet hadde vært Trump-kampanjen og den kommende Trump-administrasjonen.

De fleste samtalene hadde vært mellom utenlandske myndighetspersoner, men noen samtaler hadde vært mellom personer i Trump-kampanjen og utenlandske myndighetspersoner.

Avisen Daily Caller fulgte opp Bloombergs avsløring med å fortelle at Rice hadde bedt amerikansk etterretning om å lage korte rapporter om disse samtalene, som kunne distribueres.

Statsadvokat Joseph diGenova sa til avisen at informasjonen som skulle spres, var knyttet til personer i Trump-kampanjen.

Dette knyttes nå til tidligere presseoppslag om at Trump-administrasjonen hadde kontakt med russerne.

- Drittpakke

Republikanerne mener at dette beviser at Obama-administrasjonen lagde såkalte drittpakker for å ramme Trump-kampanjen.

Nå ønsker kongressens etterretningskomité at Susan Rice skal vitne om hva hun vet om saken.





Kan slå tilbake

Susan Rice avviser beskyldningene:

- Beskyldningene er at Obama-administrasjonen brukte etterretningsinformasjon til politiske formål. Det er absolutt falskt, sa Rice til MSNBC tirsdag.

Jake Novak i CNBC skriver onsdag at en slik høring kan slå tilbake på Trump-administrasjonen.

Han sier at høringer som har som formål å diskreditere et vitne eller et annet politisk parti har en dårlig vane av å slå tilbake på partiet som ønsker høringen.

- Og er det noen i Washington som er istand til å gjøre nettopp det til Republikanerne så er det Susan Rice, skriver Novak.