Trump-ministre kommer til Europa

ANNONSE

Den kommende uka er "bli kjent"-uke for europeiske politikere og president Donald Trumps nye administrasjon.

De amerikanske sendebudene blir å treffe i Brussel, Bonn og München. For mange på europeisk side blir det første anledning til nettverksbygging med mennene de nok håper skal klare å holde en uforutsigbar og villstyrig Trump i tømme.

– Det blir et viktig besøk for å redusere usikkerhet og justere hverandres forventninger, sier NUPI-direktør Ulf Sverdrup til NTB.

Les: - Tre Trump-tabber som førte til tapet i retten

NATO-debut

Det er USAs forsvarsminister James Mattis som ankommer først. Han skal delta på NATOs forsvarsministermøte i Brussel onsdag og torsdag. Deretter reiser han videre til München for å delta på en stor sikkerhetskonferanse hvor politiske ledere fra en rekke land deltar.

Begge steder er det ventet at europeerne vil være i lyttemodus, mens Mattis' oppgave blir å peke ut kursen framover.

Les: Putin ønsker Trump-møte i Slovenia

Bakteppet er uttalelser fra Trump som har fått europeiske ledere til å legge ansiktet i alvorlige folder. Trump har kalt NATO "utdatert" og sådd tvil om viljen til å stille opp for europeiske allierte hvis de ikke begynner å ta en større del av regningen i forsvarssamarbeidet.

Mattis regnes på sin side som en erfaren og trygg mann ved roret, og så langt har han lyktes godt i å berolige europeerne.

Rundreise

I Brussel får Mattis anledning til å hilse på både NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) fra Norge.

Torsdag ankommer dessuten utenriksminister Rex Tillerson til Bonn, der G20 skal holde utenriksministermøte. Dit skal også Norges utenriksminister Børge Brende (H), som får være med fordi Norge er gjesteland i G20 under det tyske formannskapet.

Les: - Oslo kan bli globalt knutepunkt

Dagen etter starter sikkerhetskonferansen i München. Der får Mattis og Tillerson selskap av visepresident Mike Pence, og fra Norge reiser statsminister Erna Solberg (H) så vel som Søreide og Brende. Også Tysklands statsminister Angela Merkel deltar.

Pence avslutter det amerikanske storinnrykket med et besøk i Brussel. Der skal han møte EUs ledere.

Satser på apparatet rundt

I diplomatkretser mener enkelte at tette bånd til politikere og embetsfolk på nivåene under Trump kan bli enda viktigere enn båndene til presidenten selv framover, gitt at han er som han er.

Men å tro at man kan slippe å forholde seg til Trump ved å alliere seg med dem under ham, er risikabelt, mener NUPI-direktøren.

– Jeg tror ikke det er riktig måte å tenke på. Man må forholde seg til Trump, sier han.

Verken Mattis eller Tillerson har stilt spørsmål ved NATO og ved samarbeidet mellom USA og Europa på samme måte som Trump. Men man bør likevel legge til grunn at de skal jobbe på lag med presidenten, fastholder Sverdrup, som legger til at han mener et godt forhold til Europa også vil være i USAs interesse. (©NTB)