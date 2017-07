Trump og Macron avsluttet besøk med nytt langt håndtrykk

Presidentene Donald Trump og Emmanuel Macron avsluttet Trumps to dager lange Paris-besøk med et nytt fast og nesten halvt minutt langt håndtrykk.

De to så ut som de nesten drev med intens tautrekking da de sa adjø til hverandre på Champs-Élysées uten at noen av dem så ut til å ville være den første til å gi slipp. I overkant av 28 sekunder tok det før de ga seg.

Trump så i begynnelsen ut til å gå seirende ut av dysten da han et øyeblikk klarte å få Macron ut av balanse. Han klarte til og med å gi Macrons kone Brigitte et farvelkyss uten å slippe hånden til ektemannen hennes.

Da kokte det på Twitter:

The Trump-Macron farewell handshake goes on … and on … and on … even while Trump kisses Brigitte Macron goodbye pic.twitter.com/ef5jQfnjIU — Bradd Jaffy (@BraddJaffy) July 14, 2017

Lol 😂 the never ending handshake between President Trump and Macron at the Bastille day parade 👌🏻 pic.twitter.com/s9OqMeroGt — Corryn 🇺🇸 (@Corrynmb) July 14, 2017

This Trump-Macron handshake is his weirdest yet pic.twitter.com/EBTfBVvctX — NowThis (@nowthisnews) July 14, 2017

What the hell is going on here with Trump's bizarre handshake with Macron? pic.twitter.com/ePluwjqTvG — Keith Boykin (@keithboykin) July 14, 2017

Håndtrykkene er i ferd med å bli varemerket til de to alfahannene etter deres første møte under NATO-møtet i Brussel i mai, da Macron holdt Trumps neve i et så fast og langt grep at den amerikanske presidentens knoker hvitnet.

Macron sa etterpå at han skred til verket med fullt overlegg for å gjøre det klart for Trump at han ikke ville la seg overkjøre. På det tidspunktet var Trump allerede berømt for sine håndtrykk der han demonstrerte sin makt ved å trekke motparten brått mot seg.

Også da Macron tok imot Trump den 13.juli var det et bemerkelsesverdig langt håndtrykk mellom de to.

Another lengthy handshake as Pres Macron greets Pres Trump. pic.twitter.com/CFWP9nAV6r — Mark Knoller (@markknoller) July 13, 2017

På G20-toppmøtet i Hamburg i forrige uke utkjempet de to en ny energisk tautrekking før det siste møtet i Paris, der de to framsto som gode venner med respekt for hverandre.

(©NTB)