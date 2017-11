USAs president fikk melding om nok en masseskyting mens han besøkte Japan.

En snau måned etter masseskytingen i Las Vegas, der Stephen Craig Paddock åpnet ild fra et hotellvindu mot publikum på en countrykonsert, rystes USA igjen av masseskyting.

De foreløpige opplysningene om tragedien i Sutherland Springs utenfor San Antonio i Texas forteller om flere enn 20 drepte.

En mann skal ha gått inn i baptistkirken under gudstjenesten og åpnet ild.

- Må Gud være med menneskene i Sutherland Springs, Texas. FBI og politiet er på åstedet. Jeg følger situasjonen nøye fra Japan, skriver Trump på Twitter.

May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan.