Trump-paralleller til Watergate

NEW YORK (Nettavisen): FBI-direktør James Comey holdt en tale for ansatte i Los Angeles da han så på en TV-skjerm i bakgrunnen at det dukket opp «breaking news». Nyheten var at han hadde fått sparken som FBI-direktør.

Comey lo og sa at han syntes det var en morsom spøk.

Staben hans undersøkte om dette faktisk var tilfellet. De ba Comey bli med inn på et kontor i nærheten. Der fikk Comey bekreftet at dette ikke var en spøk, skriver The New York Times.

Han hadde fremdeles ikke hørt noe fra Det hvite hus.

Ikke troverdig

President Donald Trump begrunner oppsigelsen av Comey med hans håndtering av etterforskningen av Hillary Clintons bruk av privat e-postserver, en etterforskning Trump en rekke ganger har gitt Comey ros for, og en etterforskning som Trump utvilsomt selv har tjent på.

Det er ikke en troverdig forklaring, mener tidligere føderal påklager Jeffrey Toobin og mange med ham.

- Dette er et grotesk misbruk av makt av Trump. Jeg har ikke sett lignende. Dette er en politisk handling. Presidenten er under etterforskning, sier Toobin til CNN.

Som direktør for FBI var James Comey øverste ansvarlig for etterforskningen av hvilken rolle president Donald Trump og hans stab har spilt i den russiske innblandingen av presidentvalget. Denne etterforskningen starter i fjor sommer.

Onsdag melder The New York Times at James Comey bare noen dager før han ble avskjediget, ba Justisdepartementet om mer ressurser, både i form av økonomiske midler og personell, til etterforskningen av Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget.

I oppsigelsesbrevet fra Trump skriver presidenten at det var justisminister Jeff Sessions som anbefalte ham å avskjedige Comey.

Avskjedigelsen skjedde også bare to dager før Comey skulle avgi vitnemål i Senatets Russland-høring. Nå blir han byttet ut med fungerende FBI-direktør Andrew McCabe.

Firing of James Comey comes two days before Senate Intel Cmte was to hear from Comey in open setting pic.twitter.com/FWXF3FGkxn — Tim Mak (@timkmak) 9. mai 2017

Jeffrey Toobin on firings: "Look at the body count of people who have been investigating President Trump" https://t.co/ecJx1hui1u — CNN (@CNN) May 10, 2017

Vi har imidlertid sett noe lignende før.

Watergate-parallell

Dette er første gang siden Watergate at en president i USA sparker en person som er ansvarlig for en etterforskning av presidenten. Trumps avskjedigelse av Comey sammenlignes her i USA med «The Saturday Night Massacre» i oktober 1973.

Den gang beordret president Richard Nixon avskjedigelsen av Archibald Cox, sjefen for etterforskningen av innbruddet som til slutt felte Nixon. Justisminister Elliot Richardson nektet å sparke Cox og gikk heller av selv. Det samme gjorde visejustisminister William Ruckelshaus.

NEKTET: Elliot Richardson nektet å utføre Richard Nixons ordre om å avskjedige Archibald Cox i 1973.

RICHARD NIXON måtte gå av etter å ha vært innblandet i Watergate-skandalen. Han sparket mannen som ledet etterforskningen, Archibald Cox.

Nixon utnevnte da Robert Bork som fungerende justisminister. Bork gjennomførte presidentens ordre og avskjediget Cox. Dette førte til at det i Kongressen ble fremmet flere forslag om å stille Nixon for riksrett. Drøyt tre uker senere fastslo rettsvesenet at avskjedigelsen av Cox var ulovlig.

Det viste seg at president Nixon kunne kobles til et innbrudd i demokratenes nasjonale hovedkvarter, som lå i Watergate. 8. august 1974 trakk Nixon seg som president og ble erstattet av Gerald Ford.

- Det slår meg som ingen tilfeldighet at Comey ble sparket mens han var utenbys. Han hadde ingen tilgang til kontoret sitt eller papirer, skriver Carmen Medina, tidligere visedirektør for etterretning i CIA.

Strikes me as no accident Comey was fired while out of town. He had no access to office, papers. — Carmen A. Medina (@milouness) 10. mai 2017

Egeninteresse

President Donald Trump gjør i sitt oppsigelsesbrev til Comey et nummer av at Comey har fortalt ham at han ikke er under etterforskning, noe politisk sjefskorrespondent Peter Baker i The New York Times beskriver som «Trumps måte å foregripe anklagene om at han handlet av egeninteresse».

«Faktum er at det står mye på spill for Trump, med tanke på at Comey har uttalt offentlig at FBI etterforsker Russlands innblanding i fjorårets presidentvalg og om noen tilknyttet Trumps valgkampstab koordinerte med Moskva», skriver Baker.

Beslutningen om å avskjedige Comey har sjokkert politikere i begge leirer her i USA. Selv har president Trump vært aktiv på Twitter onsdag, noe han ofte er når amerikansk media fokuserer stort på temaer som inneholder krass kritikk av ham.

- James Comey vil bli erstattet av en som vil gjøre en mye bedre jobb, som vil få tilbake gløden og prestisjen i FBI, skriver Trump, mens han også påpeker at demokrater har vært meget kritiske til Comey.

- Comey hadde mistet tillit hos nesten alle i Washington, både republikanere og demokrater. Når ting roer seg, vil de takke meg, skriver Trump også.

Comey lost the confidence of almost everyone in Washington, Republican and Democrat alike. When things calm down, they will be thanking me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2017

Russland

Avskjedigelsen av Comey vil sannsynligvis svekke FBI. Den vil iallfall svekke troverdigheten til FBI når byrået presenterer en konklusjon i etterforskningen av Russlands innblanding i presidentvalget og Trump-leirens rolle der.

Vi vet fra før av at president Trump ansatte Russland-vennen Michael Flynn som nasjonal sikkerhetsrådgiver til tross for at forgjenger Barack Obama spesifikt advarte Trump mot dette.

Vi vet også at Trump beholdt Flynn i jobben selv etter at det ble kjent at Flynn var under etterforskning av FBI for å ha hatt samtaler med Russlands ambassadør. Først da The Washington Post avslørte at Flynn hadde løyet til visepresident Mike Pence om disse samtalene, ble Flynn avskjediget.

Vi vet også at flere andre personer tilknyttet Trumps valgkamp har koblinger til Russland. Både Paul Manafort og Carter Page granskes av FBI.

Og vi vet at Trump utnevnte Jeff Sessions som justisminister, en mann som selv har blitt presset til å erklære seg inhabil i Russland-etterforskningen fordi han har hatt samtaler med Russland under valgkampen selv, samtidig som han var tilknyttet Trump.

I tillegg vet vi at Trump under valgkampen i fjor oppfordret Russland til å hacke Clinton-leiren, og at Trumps sønner i intervjuer med amerikansk presse tidligere har fortalt at de mottar mye penger fra Russland.

Eric Trump fortalte i et golfintervju i 2014 at russere finansierer golfbanene til Trump og Donald Trump junior sa i 2008 at «vi ser mye penger renne inn fra Russland» og «russere utgjør en ganske disproporsjonal andel av våre eiendeler».

Hvorvidt dette fremdeles er tilfelle, vet vi imidlertid ikke. Donald Trump nekter å offentliggjøre skatteligningen sin.