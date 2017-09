Trump planlegger massive skattekutt

Republikanerne legger onsdag fram sin skattereform-plan.

NEW YORK (Nettavisen): Det gjenstår fremdeles mange spørsmål rundt «Unified Framework for Fixing Our Broken Tax Code», men det synes åpenbart at republikanerne ønsker å redusere skattesatsene for både næringslivet, de velstående og for middelklassen.

The Washington Post har fått tilgang til et ni siders dokument som avslører det grunnleggende innholdet i reformplanen.

Reformen vil beholde skatteincentiver for boligkjøpere, melder avisen. Den vil også sørge for at man fremdeles får fradrag for gaver til veldedighet.

På det mest grunnleggende nivået, vil skattereformen reduseres de individuelle satsene fra sju til tre – enkeltindivider vil betale enten 12, 25 eller 35 prosent skatt.

Standardfradraget for gifte familier vil økes til 24.000 dollar, mens det vil økes til 12.000 dollar for single. Flere personer vil kvalifisere for barnefradrag.

Skattereformen foreslår også forenklinger i skattefordelene for pensjon, arbeid og høyere utdannelse, mens den fjerner eiendomsskatten og reduserer bedriftsskatten fra 35 til 20 prosent. Den ivaretar også fordelene for forskning og utvikling, og vil la bedrifter skrive av investeringer i utstyr i minst fem år.

Et allerede kjent formål med skattereformen er å motivere selskaper som Apple til å hente hjem kontantbeholdninger til USA, men detaljene her er fremdeles uvisse.

The Washington Post melder at reformen vil holde døra åpen for å skattlegge de rikeste hardere, men understreker at dette vil bli gjenstand for forhandlinger i Kongressen.

Skatteplanen vil bli lansert onsdag og må vedtas i Kongressen før den blir gjeldende.

Mest sett siste uken