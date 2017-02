Trump-rådgiver bruker oppdiktet terrorhandling som argument for innreiseforbudet

ANNONSE

- Jeg vedder på at det var helt ny informasjon for folk at president Obama hadde et seks måneders forbud mot flyktninger fra Irak, etter at to irakere kom til dette landet, ble radikalisert og ble bakmennene bak The Bowling Green Massacre. De fleste vet ikke det, fordi det ikke fikk pressedekning.

Uttalelsene kommer i et intervju med Chris Matthews på MSNBCs Hardball. Du kan se intervjuet i vinduet under.

Conway bruker den oppdiktede hendelsen som argument for Donald Trumps midlertidig innreiseforbud for personer fra Irak, Iran, Syria, Sudan, Libya, Somalia og Jemen, samt hans Trump forbud mot å ta inn flyktninger til USA i en periode på 120 dager.

Tatt i Bowling Green



Conway mener at politikken ikke er ny, men at også Obama innførte et forbud mot å ta imot flyktninger.

Det er riktig at Barack Obama innførte et seks måneders forbud mot flyktninger fra Irak og Syria i 2011. Årsaken var at to irakere ble arrestert fordi de forsøkte å sende penger og våpen til al Qaida i Irak. Ikke fordi de sto bak en terrorhandling, eller forsøk på noe slikt.

De to mennene ble arrestert i sine hjem i Bowling Green i Kentucky, og ble dømt til livstid i fengsel for forsøket på å støtte en terrororganisasjon.

Senator om bombeforsøk i Bowling Green



Da det amerikanske justisdepartementet offentliggjorde dommen mot de to mennene i 2012, sa departementet at «Ingen var tiltalt for å planlegge et angrep i USA», skriver The Guardian.

Conway er ikke den eneste som har brukt Bowling Green som forklaring på flyktningeforbudet. I et intervju med MSNBC sier senator Rand Paul fra Kentucky at Obama innførte flyktningeforbudet i 2011 etter «muligheten eller forsøket på bombingen i Bowling Green, Kentucky der jeg bor».

Du kan se intervjuet med uttalelsene her.

Rand Paul: "...the attempted bombing in Bowling Green, where I live."

(Prosecutor said there was no attempt or even plot to bomb in America) pic.twitter.com/O0BMEgk4XF — Joe Sonka (@joesonka) February 3, 2017