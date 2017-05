Trump rydder vei for ny FBI-sjef

ANNONSE

– FBI er blant vårt lands mest respekterte institusjoner. I dag markeres en ny start for kronjuvelen i vårt politiarbeid, heter det i en uttalelse fra Trump.

Les også: Slik svarer Trump kritikerne etter at FBI-sjefen fikk sparken

FBI-sjefen visste ikke at han hadde fått sparken før han så nyheten rulle over TV-skjermer som sto bakerst i et lokale der han holdt en tale for FBI-ansatte.

Det har skjedd bare en gang tidligere i USAs historie at en FBI-sjef blir oppsagt. Første gang var i 1993, da president Bill Clinton sparket Wiliam Sessions.

I oppsigelsesbrevet viser Trump til FBIs gransking av saken om Hillary Clintons epostserver. Men kritiske røster mener oppsigelsestidspunktet neppe er tilfeldig – Comey fikk nemlig sparken mens FBI er i gang med å granske Russlands rolle i det amerikanske presidentvalget.

Trump skal møte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Det hvite hus onsdag – under et døgn etter oppsigelsen av Comey – og må nå ta fatt på arbeidet med å finne ny FBI-sjef.

Fire navn

Blant kandidater som nyhetsbyrået AP mener kan være aktuelle, er New Yorks politisjef Ray Kelly, som har forsvart hemmelig overvåking av muslimer. Han kan ifølge AP trives i samarbeid både med Trump og justisminister Jeff Sessions.

New Jersey-guvernør Chris Christie, som har kjent Trump i årevis, er en annen mulig kandidat. Sheriff David Clarke fra Milwaukee i Wisconsin er kjent for sin cowboyhatt og direkte talemåte, og har støttet Trump gjennom valgkampen.

I valgkampen var Clarke en av de mest høyrøstede i kravet om en slanking av statsapparatet i Washington, «Drain the swamp». Fra talerstolen på et valgmøte i Green Bay i Wisconsin sa han tiden var inne for å gå mot Washington med «høygafler og fakler».

Et fjerde navn er Trey Gowdy, en republikaner fra South Carolina som ledet Republikanernes hus' gransking av daværende utenriksminister Hillary Clintons rolle da fire amerikanere ble drept i Benghazi i Libya.

Watergate

Demokrater avviser Trumps begrunnelse om at epostgranskingen av Clinton er årsak til at Comey må gå. De kaller det røykteppe og mener det er en dekkoperasjon for å velte FBIs pågående gransking av mulige bånd mellom Russland og Trumps valgkamp, melder BBC.

Donald Trumps avskjedigelse av FBI-sjefen sammenlignes med da president Richard Nixon sa opp en spesialetterforsker mens Watergate-saken pågikk.

Fakta: Disse har Trump gitt sparken

James Comey - tidligere FBI-direktør. Fikk sparken 9. mai.

Mike Flynn - tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver. Trakk seg 13. februar.

Sally Yates - tidligere fungerende justisminister. Fikk avskjed 30. januar.



Preet Bharara - tidligere førstestatsadvokat for New York. Annonserte at han hadde fått sparken 11. mars.



Angella Reid - tidligere ansatt i staben i Det hvite hus i rollen som "chief usher" med ansvar for husholdningen og dens stab. Hun måtte gå 5. mai. (Kilde: USA Today)

–Dette er som Nixon, sier den demokratiske senatoren Patrick Leahy.

Også demokraten Bob Casey trekker paralleller til Nixons oppsigelse av juristen Archibald Cox i 1973. Nixon benektet enhver befatning med Watergate-skandalen, og avviste påstander om at han hadde forsøkt å tildekke sin egen rolle. Mindre enn ti måneder senere måtte han gå av.

Sterke reaksjoner

Trump har begått en stor feil, mener Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer.

– Dette virker ikke som noen tilfeldighet, sier Schumer, og legger til at «hver eneste amerikaner vil med rette mistenke at beslutningen om å sparke Comey er del av en dekkoperasjon».

– Jeg er bekymret over argumentene og tidspunktet for Comeys avskjed, sier den republikanske senatoren Richard Burr, mens Justin Amash, en annen republikaner, beskriver deler av Trumps brev til Comey som «bisarr».

– Jeg og min stab ser nå på muligheten for å opprette en uavhengig granskingskommisjon for å se på Russland-saken, sier Amash.

Les også: Trump sparker FBI-direktør James Comey