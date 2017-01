Trump ser for seg sterkere innsats mot IS

ANNONSE

Under sitt besøk i Pentagon fredag ventes Donald Trump å varsle betydelig større amerikansk militær innsats i Syria og Irak for å beseire IS.

Trump, som under valgkampen lovte å fjerne IS fra jordens overflate, vil ifølge kilder i Det hvite hus gi sin forsvarsminister James Mattis instruks om å angripe IS langt mer aggressivt med det klare mål å slå dem militært.

Det vil trolig bety at langt mer amerikansk militærutstyr og militære styrker blir satt inn i de to landene.

– Vi må bli kvitt IS. Vi har ikke noe valg. Dette er ondskap, dette er en grad av ondskap som vil ikke tidligere har sett, sa Trump i et intervju med Sean Hannity i Fox News torsdag.

Raskere resultater

Hans forgjenger Barack Obama så kampen mot IS i et lengre perspektiv med langt mindre amerikansk militær innsats. men Trump er trolig ute etter raskere resultater, ifølge pensjonert general David Barno.

Ifølge Wall Street Journal vil Trump gi Pentagon 30 dager til å framlegge forskjellige alternativer for en sterkere innsats mot IS.

USA har i dag 5.000 soldater i Irak og 50 som militære rådgivere i Syria, men også fly og artilleri som bidrar til kampen mot IS under offensiven mot Mosul og også rundt Raqqa og Palmyra i Syria.

En opptrapping kunne innebære flere pansrede kjøretøyer og helikoptre som samkjøres med irakiske, tyrkiske og kurdiske styrker.

Flere falne

– Trump kunne velge å sette inn langt flere soldater. Det vil innebære ny bruk av militær makt, noe som også åpner for flere falne, sier Barno.

Under valgkampen sa Trump at han hadde en hemmelig plan for å beseire IS raskt. Han har blant annet sagt at han er åpen for å samarbeide med Russland i kampen mot terrorismen.

Under fredagens besøk i Pentagon er det ventet at Trump undertegner presidentordrer om å begrense innvandringen og kraftig redusere mulighetene for å søke asyl i USA. (©NTB)

