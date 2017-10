Trump sier opioidkrisen i USA er en nasjonal helsekrise

President Donald Trump har erklært opioidkrisen i USA for en nasjonal helsekrise. Men han vil ikke bevilge mer penger til bekjempelse av narkotikamisbruket.

Nærmere 100 mennesker dør hver dag av opioidoverdose i USA. Torsdag ga Trump det amerikanske helsedepartementet ordre om å iverksette en ekstraordinær kriseinnsats for å få bukt med de mange overdosedødsfallene.

Anslagsvis 2 millioner amerikanere er avhengige av opioider, som er sterkt vanedannende og brukes som smertestillende. Opioider omfatter flere reseptbelagte medikamenter, i tillegg til heroin og andre ulovlige stoffer som omsettes på det svarte markedet.

– Denne epidemien er en nasjonal helsekrise. Som amerikanere kan vi ikke la det fortsette, sa Trump i en kunngjøring torsdag.

Ikke flere penger

Tjenestemenn i Trump-administrasjonen understreker imidlertid at selv om presidenten har gitt ordre om ekstraordinær kriseinnsats, så betyr ikke det at det blir bevilget flere penger. Derimot åpner administrasjonen for at eksisterende midler på helsebudsjettene kan omprioriteres og brukes i kampen mot opioidmisbruk.

Helsemyndighetenes budsjett for ekstraordinær kriseinnsats er på kun 57.000 dollar, om lag 464.000 kroner.

– Hvordan kan man kalle det en krisesituasjon dersom man ikke vil bidra med et eneste øre, sier legen Joseph Parks, medisinsk sjef for den frivillige organisasjonen National Council for Behavioral Health.

– Å bare flytte penger rundt, er det samme som å stjele penger fra Peter for å betale Paul, sier han.

Svartebørs

Ikke i noe annet land skriver legene ut resepter på så mye opioid som i USA. Siden 1999 har over 180.000 mennesker dødd på denne måten.

Mange opioidavhengige i USA kjøper piller på svartebørsen når resepten går tom eller legen sier stopp.

Flere går over til heroin eller syntetiske opioider smuglet inn i USA av mexicanske narkokarteller.

