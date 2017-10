Trump signerer presidentordre om helsereform

Lover billigere helseforsikring til det amerikanske folk.

NEW YORK (Nettavisen): - Kostnadene ved Obamacare har vært så store at det har ødelagt alt rundt seg, sier president Donald Trump under en pressekonferanse i Det hvite hus.

Torsdag signerer han en presidentordre som ifølge Det hvite hus vil tillate folk å kjøpe helseforsikring på tvers av delstatsgrenser, og som skal gjøre det enklere for små bedrifter å gå sammen om å kjøpe helseforsikring, for å få ned kostnadene.

- Dette er bare begynnelsen. I de kommende månedene planlegger vi flere tiltak for å gi folket mer frihet, sier Trump.

Presidentens ordre vil angivelig også tillate forbrukerne å kjøpe kortvarige forsikringer som ikke er nødt til å oppfylle Obamacare-kravet om å beskytte dem som allerede er syke. Dette kan gjøre forsikring billigere for unge, friske mennesker, men samtidig føre til økte forsikringspriser for dem som er syke.

President Trump har forsøkt å erstatte Obamacare med en helsereform tre ganger tidligere i år, men har ikke klart å få flertall for dette i Kongressen.

En av dem som hele tiden har stått i veien for flertall der, er senator Rand Paul fra Kentucky. Denne gang er senator Paul på Trumps side.

Trump fleiper også med nettopp dette.

- Det kan jeg fortelle dere, når du får Rand Paul på din side, må det være bra! sier Trump.

Og Paul snakker villig om denne presidentordren.

- Denne reformen vil, dersom den fungerer som planlagt, gjøre det mulig for millioner av mennesker å få forsikring på tvers av delstatsgrenser til en rimelig pris, sier Paul.

