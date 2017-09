Trump skaffet flertall for å heve USAs gjeldstak

Amerikanske myndigheter vedtar å heve gjeldsgrensen i tre måneder.

NEW YORK (Nettavisen): The New York Times melder at president Donald Trump og ledere i Kongressen er blitt enige om å heve grensen for hvor mye gjeld USA kan pådra seg. Dermed sikres finansiering av offentlige myndigheter fram til midten av desember, og man unngår arbeidsstans.

Avtalen har Trump inngått med ledere fra Demokratene, i det som må kunne sies å være et nokså sjeldent samarbeid.

Les også: 15 delstater vil saksøke Trump

Det ble annonserte like etter at Representantenes hus vedtok første bolk av tiltakspakken etter ekstremværet Harvey, og bekreftet av Trump selv idet han gikk om bord på Air Force One for å reise til Nord-Dakota.

- Vi har kommet til enighet, og jeg tror det vil være en svært god avtale. Vi hadde et veldig, veldig hyggelig og profesjonelt møte, sa Trump ifølge The New York Times.

Representantenes hus vedtok altså en nødhjelpspakke til flomofrene etter Harvey. Pakken er på nesten åtte milliarder dollar, og ble vedtatt med 419 mot 3 stemmer.