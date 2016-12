Trump skryter av Putin: - Har alltid visst at han var veldig smart

ANNONSE

Russlands president Vladimir Putin høster nok en gang skryt fra USAs påtroppende president Donald Trump. – Jeg har alltid visst at han er veldig smart, sier Trump.

Fredag tyr Trump nok en gang til Twitter for å si sin mening.

– Flott beslutning om utsettelse (av V. Putin). Jeg har alltid visst at han er veldig smart, skriver Trump.

Denne gang er det Putins beslutning om ikke å svare på USAs straffetiltak med å utvise amerikanske diplomater fra Russland som er bakgrunnen.

– Vi kommer ikke til å skape problemer for amerikanske diplomater. Vi kommer ikke til å utvise noen, sa Putin, etter at det ble kjent at USA utviste 35 russiske etterretningsfolk med diplomatstatus.

– Provoserende skritt

– Vi forbeholder oss retten til gjengjeldelsestiltak. Vi planlegger våre neste steg i å reparere russisk-amerikanske forbindelser basert på politikken til administrasjonen til Donald Trump, sa Putin videre.

Putin betegner USAs straffetiltak som «uvennlige og provoserende skritt som tar sikte på å ytterligere undergrave de russisk-amerikanske forbindelsene».

Trump har hele tiden nektet for at den russiske regjeringen hadde noe med hackingen av Demokratene å gjøre, og hevder at den amerikanske etterretningstjenesten mangler troverdighet.

Trump skal neste uke i møte med amerikanske etterretningskilder.

USAs sittende president Barack Obama svarer på påståtte russiske hackerangrep med å utvise russiske diplomater. Russlands president Vladimir Putin velger å ta straffen med fatning og venter på at Donald J. Trump skal ta sete i Det hvite hus.

Inviterer til nyttårsfest

Putins uttalelse kom timer etter at utenriksminister Sergej Lavrov offentlig foreslo å svare på de amerikanske utvisningene ved å utvise 31 ansatte ved den amerikanske ambassaden i Moskva og fire diplomater ved det amerikanske konsulatet i St. Petersburg.

– Vi kan selvfølgelig ikke la denne typen fornærmelser forbli ubesvart. Gjensidighet danner grunnlaget for diplomati og internasjonale relasjoner, sa Lavrov fredag formiddag.

Russisk UD foreslo også å forby amerikanske tjenestemenn i Russland bruk av feriehus utenfor Moskva, samt en annen eiendom i hovedstaden som brukes av det amerikanske diplomatiet. Også dette stanset Putin, som sa at Russland ikke kommer til å nekte de amerikanske diplomatene og deres familier å feire nyttår på disse stedene.

– Jeg inviterer alle barn av amerikanske diplomater i Russland til nyttårsfeiring i Kreml, sier Putin.

Mener Putin settes i godt lys

Beskjeden fra Lavrov var et svar på at USAs torsdag kunngjorde en rekke diplomatiske og økonomiske reaksjoner mot Russland som straff for at landet skal ha stått bak hacking av Demokratene i et forsøk på å påvirke utfallet av det amerikanske presidentvalget.

35 russere med status som diplomater, de aller fleste av de trolig etterretningsfolk, fikk frist på 72 timer til å forlate USA.

Russlandekspert Carolina Vendil Pallin ved Forsvarets forskningsinstitutt i Sverige er ikke overrasket over de forskjellige utspillene fra Lavrov og Putin.

– Det er ikke uvanlig i innenrikspolitikken at det først kommer et hardt utspill, og deretter fremstår Putin som den som heller er behersket, klok og pragmatisk. Det setter ham i godt lys, sier Pallin til nyhetsbyrået TT.

– Samtidig vet vi at ingenting i Russland skjer uten at Putin har en finger med i spillet, føyer hun til. (©NTB)

